Çambaşı’nın cazibesi artıyor

Ordu’nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda bulunan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in talimatı ile hayata geçirilen yatırımlarla, adından söz ettiren tesislerden biri olmaya hazırlanıyor. Türkiye’de denize ve havaalanına en yakın kayak merkezinin içinde bulunduğu Çambaşı Doğa Tesisleri’nde 12 adet bungalovların yapımına başlandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, “Kayak Merkezi’nde 5 adet kayak pisti vardı, bu sayıyı 14’e, 5 km’lik pist uzunluğunu da tam 15 km’ye çıkarıyoruz. Ayrıca acemi kayakçılar için 100 metre yürüyen bant projesi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevcut konaklama kapasitesini arttırmak için 5 yıldızlı otelin temelini atmıştık. Otelin karkas inşaatı tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken bunun yanı sıra tesis içerisinde, çam ağaçları arasında şömineli, 12 adet bungalov yapıyoruz. Çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çambaşı Yaylası’nı yaz ve kış aylarında önemli bir çekim merkezi haline getireceğiz” dedi.

Evler iki tip olacak

4 mevsim iklim şartları göz önünde bulundurularak yalıtımlı bir şekilde inşa edilen evler iki tip planlandı. Biri 100 metrekare ebatlarında asma katlı, diğeri 57 metrekare dubleks olarak projelendirilen bungalovlar içerisinde bir evde bulunan tüm eşyalar yer alacak şekilde inşa edilecek. Çambaşı Doğa Tesisleri’nin hakim noktasında, kayak yapanların kuş bakışı izlenebileceği yerde bulunan evler, klasik konaklama anlayışının dışında doğa ile iç içe, kış aylarında kayak sporu ile ilgilenenleri, yaz aylarında ise yeşilin tadını doya doya çıkartmak isteyenleri bekliyor.

Kış sezonunda hizmete sunulacak

4 mevsim yerli ve yabancı misafirlere hizmet verecek olan bungalovların bu kış sezonunda hizmete sunulması amaçlanıyor.

Çambaşı Doğa Tesisleri içerisinde restoran, aperatif yiyecek ve içecek yerleri, konaklama, kayak, kızak, snowboard kiralama, telesiyeji ve yeni açılan kayak pistleriyle kış sezonuna hazır hale getiriliyor.

