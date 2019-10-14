Cambridge Dükü William Pakistan'da

İngiltere tahtının 2 numaralı varisi Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, 5 günlük resmi ziyaret için Pakistan'a geldi.

Ravalpindi kentindeki Nur Han Hava Üssü'ne inen ikili, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tarafından karşılandı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklama yapan Kureyşi, kraliyet ailesi üyelerinin ülkede heyecanla beklendiğini belirterek, "Prens William'ın annesi Prenses Diana'nın ülkemizde yaptığı yardım faaliyetleri ile özellikle Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından yaptırılan ülkenin tek kanser araştırmaları hastanesi Şefat Hanım Kanser Hastanesinin yapımı için bağış toplama faaliyetlerine katılması unutulmayacaktır." dedi.

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, ikili, ülkede bin kilometrenin üzerinde yolculuk yapacak ve Pakistan kültürünü yakından tanıma şansı bulacak.

İkili Pakistan ziyaretleri kapsamında İslamabad'da Han ve Cumhurbaşkanı Arif Alvi'yle görüştükten sonra Lahor, Çitral ve Gilgit-Baltistan'ı da ziyaret edecek. Prens William ve eşi, gençlerle, iş dünyasıyla ve girişimcilerle de buluşacak.