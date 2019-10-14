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Cambridge Dükü William Pakistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 21:41 | Son Güncelleme

Cambridge Dükü William ve eşi Kate Middleton, 5 günlük resmi ziyaret için Pakistan'a geldi

İngiltere tahtının 2 numaralı varisi Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, 5 günlük resmi ziyaret için Pakistan'a geldi.

Ravalpindi kentindeki Nur Han Hava Üssü'ne inen ikili, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tarafından karşılandı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklama yapan Kureyşi, kraliyet ailesi üyelerinin ülkede heyecanla beklendiğini belirterek, "Prens William'ın annesi Prenses Diana'nın ülkemizde yaptığı yardım faaliyetleri ile özellikle Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından yaptırılan ülkenin tek kanser araştırmaları hastanesi Şefat Hanım Kanser Hastanesinin yapımı için bağış toplama faaliyetlerine katılması unutulmayacaktır." dedi.

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, ikili, ülkede bin kilometrenin üzerinde yolculuk yapacak ve Pakistan kültürünü yakından tanıma şansı bulacak.

İkili Pakistan ziyaretleri kapsamında İslamabad'da Han ve Cumhurbaşkanı Arif Alvi'yle görüştükten sonra Lahor, Çitral ve Gilgit-Baltistan'ı da ziyaret edecek. Prens William ve eşi, gençlerle, iş dünyasıyla ve girişimcilerle de buluşacak.

Keşmir'de depremin yaşandığı 2005 yılından bu yana ilk kez bir İngiliz kraliyet ailesi üyesini ağırlayan Pakistan'da ziyaret için geniş güvenlik önlemi alındı. İslamabad'da birçok yol trafiğe kapatılırken kentte cep telefonları servislerinde de kesintiler yaşanıyor.

- 14 yıl sonra ilk ziyaret

İngiliz kraliyet ailesinden bir kişinin Pakistan'a yaptığı son ziyaret 14 yıl önce gerçekleşmişti.

Prens William'ın babas Prens Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camila Parker-Bowles, 2005 yılında Keşmir'de yaşanan depremin ardından ülkeye gelmiş ve depremzedelerle buluşmuştu.

Kraliçe Elizabeth Pakistan'a 1961 ve 1997'de olmak üzere iki kere gelirken Prenses Diana ise ülkeyi 3 kere ziyaret etti.

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Cambridge Dükü Prens William Pakistan Pakistan Dışişleri Bakanı Makdum Şah Mahmud Hüseyin Kureyşi

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