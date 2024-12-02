Cambridge'in ardından Oxford da 2024 yılının kelimesini seçti! 6 aday vardı, 1'i öne çıktı

Dünya genelinde sosyal medya kullanımına ilişkin çeşitli tartışmalar mevcutken bazı kesimler sosyal medya kullanımı nedeniyle kaygı içerisinde. Görünüşe göre Oxford Sözlüğü de bu kaygılara kulak verdi zira 2024’ün kelimesini "brain rot (beyin çürümesi)" olarak belirledi. Bu terim, aşırı ekran süresinin yol açtığı zihinsel bulanıklık, halsizlik, dikkat süresinin kısalması ve bilişsel gerileme durumlarını ifade ediyor.

OXFORD'A GÖRE 2024 YILININ KELİMESİ: "BRAİN ROT (BEYİN ÇÜRÜMESİ)"

Oxford Sözlüğü'nün 6 kelimelik bir aday listesi vardı. Ancak dünya çapında 37 bin kişinin kullandığı oy ile birlikte 2024'ün kelimesi "brain rot (beyin çürümesi) oldu.

Aday listesindeki diğer kelimeler ise şöyle sıralandı:

Demure: Ağırbaşlı.

Dynamic pricing: Dinamik fiyatlandırma.

Lore: Bir konu ya da kişi hakkındaki arka plan bilgisi.

Romantasy: Romantizm ve fantezinin birleşimi.

Slop: Yapay zekâ kullanarak çevrimiçi olarak üretilen düşük kaliteli içerikler.

Oxford Sözlüğü'nün her yıl seçtiği kelimeler, o senenin trendlerini ve ruh halini yansıtıyor. Örneğin geçtiğimiz yılın kelimesi genellikle genç kullanıcılar tarafından bir kişinin "çekici veya karizmatik" olduğunu belirtmek için kullanılan "rizz" idi.

CAMBRİDGE'İN TERCİHİ: "MANİFEST"

Cambridge Sözlüğü ise 2024 yılının kelimesi olarak "manifest"i seçmişti. Bu kelime, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü.

Cambridge Sözlüğü, bu seçime ilişkin "2024 yılında manifest kelimesi, kişisel gelişim topluluklarından çıkarak ana akım medyada yaygın olarak kullanılan bir terime dönüştü." açıklamasında bulundu.