Cambridge Üniversitesi Gelecek Yaza Dek Yüz Yüze Eğitim Yapmayacak

İngiltere ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Cambridge Üniversitesi, önümüzdeki eğitim yılında okulda yüz yüze eğitim yapılmayacağını, tüm derslerin internet üzerinden yapılacağını açıkladı.

Cambridge Üniversitesi, Corona virüsü önlemleri kapsamında kampüslerinin kapılarını Mart ayında kapatmış ve internet üzerinden eğitime geçmişti. Üniversiteden alınan karara ilişkin yapılan açıklamada “Sosyal mesafe uygulamasının devamının gerekliliğinin ortaya çıkması üzerine üniversitemiz önümüzdeki eğitim yılı boyunca yüz yüze eğitim yapılmamasına karar vermiştir” denildi.

Yetkililer virüsle ilgili alınan önlemlerin ülke genelinde değişmesi halinde kararın yeniden gözden geçirilebileceğini de dile getirdiler.

Üniversitenin Rektör Yardımcısı Stephen Toope de yaptığı açıklamada “Dünya genelinde salgın nedeniyle yaşanan zorluklar konusunda gerçekçi olmalıyız. Üniversitedeki hayat da dışarıdaki hayat da yeni şartlara adapte olmalı” dedi.

Amerika’da da California State Universitesi, önümüzdeki güz döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacağını açıklamıştı.

