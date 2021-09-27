Camdaki Kız 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hayri ve Nalan karşı karşıya geliyor!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 13. yeni bölümüyle 30 Eylül Perşembe seyirci karşısına çıkacak.

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan, Sedat ve Cana üçgeninde sular durulmuyor. Sedat birden ortaya çıkan ve babasının şoförlüğünü yapmaya başlayan Hayri'ye olan tepkisini gösteriyor. Öte yandan Rafet şirketteki pozisyonundan ayrılacağını aileye açıklar. Bunu duyan Sedat başkan olmak için annesinden yardım ister. Sedat tüm bunlar olurken Cana ile olan aşkından da vazgeçmez. Her şey üst üste gelir ve Nalan zor bir durumda kalır. Nalan, Sedat ve Cana'yı yakalayacak mı?

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Camdaki Kızı dizisinin 12. bölümünde, Nalan’ın kendisini sıkıştıran gazetecilere verdiği cevaplar konakta gergin anlara neden olur ve Rafet’in öfkesinden Nalan da payını alıyor.

Nalan, Koroğlu Konağı’na ve yeni hayatına alışmak için daha cesur adımlar atmaya çalışıyor.

Tako, Nalan’dan güç alarak kendini annesi ile yapacağı görüşmeye hazırlamaktadır.

Rafet ise Nalan'a gerçek yüzünü istemeden de olsa yavaş yavaş gösteriyor.

Sedat'ın kaçış noktası Cana olurken, Nalan'ın Muzaffer oluyor.



Diğer yandan Feride'nin anneliğiyle ilgili verdiği sınav bu kez daha da büyüktür. Nalan'ın peşini bırakmayan Feride, bambaşka yollar deniyor.



