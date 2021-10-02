Camdaki Kız 14. bölüm fragmanı yayınlandı! “Annen yok artık”

Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan ve Devrim Yakutoğlu’nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan Camdaki Kız 14. Bölüm fragmanında Nalan, gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Kalp krizi geçiren Rafet’in hayatını kurtaran Hayri’ye minnet duyan Rafet, ona şoförü olarak iş verir. Rafet, eve döndüğünde ise tüm aileyi şaşırtan ve taşları yerinden oynatacak kararını açıklar. Hakkında çıkan haberlerle ilgili Feride’den özür dilese de annesinin gönlünü alamayan Nalan; Sedat’a beklenmedik bir sürpriz yapar.



