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  4. Camdaki Kız 14. bölüm fragmanı yayınlandı! “Annen yok artık”

Camdaki Kız 14. bölüm fragmanı yayınlandı! “Annen yok artık”

02.10.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız son bölümünde Cana büyük bir şok yaşamıştı. Feride Nalan'ı zorlamaktadır. Ancak öyle bir durum olur ki Nalan gerçeklerle baş başa kalacaktır.

Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan ve Devrim Yakutoğlu’nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan Camdaki Kız 14. Bölüm fragmanında Nalan, gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Kalp krizi geçiren Rafet’in hayatını kurtaran Hayri’ye minnet duyan Rafet, ona şoförü olarak iş verir. Rafet, eve döndüğünde ise tüm aileyi şaşırtan ve taşları yerinden oynatacak kararını açıklar. Hakkında çıkan haberlerle ilgili Feride’den özür dilese de annesinin gönlünü alamayan Nalan; Sedat’a beklenmedik bir sürpriz yapar.

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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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