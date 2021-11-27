Camdaki Kız 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Babasını takip eden Nalan hayatının şokunu yaşar

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, başrollerinde ise Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun bulunduğu Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız yeni bölüm fragmanda; Muzo, Melisa ile ilgili güzel şeyler söylerken Gülcihan ise Muzo'nun mutluluğunu savunur. Adil ise karısının saçlarını tararken 'Sen benim sevdiğim ve seveceğim tek kadınsın.' derken Cana hala Adil'in yanındadır. Öte yandan Muzo, Hayri'ye haddini bildirir. Levent ise Selen'in sakladığı gerçeklerin peşine düşer. Otel odasına gelen Melisa'yı Sedat karşılarken, Nalan ise babasının mezarlığa gittiğini görür.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni otel için düzenlenen basın toplantısında Nalan’a yöneltilen sorular ve ilgi Sedat’ı sinirlendirir. Muzo’nun kız arkadaşı olduğunu öğrenen Gülcihan, Melisa ile tanışmak için konakta yemek organize eder.

