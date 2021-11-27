MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Camdaki Kız 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Babasını takip eden Nalan hayatının şokunu yaşar

Camdaki Kız 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Babasını takip eden Nalan hayatının şokunu yaşar

27.11.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D’nin reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisinden merakla beklenen yeni fragman izleyicilerin beğenisine sunuldu. Başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı diziye, babasını takip eden Nalan’ın mezarlıkta yaşadığı şok damga vuruyor.

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, başrollerinde ise Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun bulunduğu Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız yeni bölüm fragmanda; Muzo, Melisa ile ilgili güzel şeyler söylerken Gülcihan ise Muzo'nun mutluluğunu savunur. Adil ise karısının saçlarını tararken 'Sen benim sevdiğim ve seveceğim tek kadınsın.' derken Cana hala Adil'in yanındadır. Öte yandan Muzo, Hayri'ye haddini bildirir. Levent ise Selen'in sakladığı gerçeklerin peşine düşer. Otel odasına gelen Melisa'yı Sedat karşılarken, Nalan ise babasının mezarlığa gittiğini görür.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni otel için düzenlenen basın toplantısında Nalan’a yöneltilen sorular ve ilgi Sedat’ı sinirlendirir. Muzo’nun kız arkadaşı olduğunu öğrenen Gülcihan, Melisa ile tanışmak için konakta yemek organize eder.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNERDoğum günü pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni butonunu çökerttiDoğum günü pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni butonunu çökertti
Şaşırtan aşk itirafı!Şaşırtan aşk itirafı!
Anahtar Kelimeler:
Camdaki Kız dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan İzmir'e stadyum müjdesi! Adını da duyurdu

Erdoğan İzmir'e stadyum müjdesi! Adını da duyurdu

Osman Kavala hakkında karar

Osman Kavala hakkında karar

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağına uymayanlara suç duyurusunda bulunulacak

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağına uymayanlara suç duyurusunda bulunulacak

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

"Şu an kızına tecavüz ediyorum" demişti! İsyan ettiren karar

"Şu an kızına tecavüz ediyorum" demişti! İsyan ettiren karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Bomba iddia: 17 yaşında birlikte oldular

Bomba iddia: 17 yaşında birlikte oldular

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Müge Anlı açık açık sordu! "Jigololuk mu yapıyorsun?"

Müge Anlı açık açık sordu! "Jigololuk mu yapıyorsun?"

Tir tir titrediği anları paylaştı!

Tir tir titrediği anları paylaştı!

Sadakatsiz'in Leyla'sının eşi kendisinden daha ünlü çıktı!

Sadakatsiz'in Leyla'sının eşi kendisinden daha ünlü çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.