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Camdaki Kız 24. yeni bölüm 2. fragmanı! Nalan kocası Sedat'ı Melisa ile yakalıyor

13.12.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de perşembe akşamları seyirci karşısına çıkan Camdaki Kız dizisinin 24. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Camdaki Kız yeni bölümde Nalan, gerçek annesinin kim olduğunu öğrenmeye çalışırken bir şok daha yaşayacak. Nalan, kendisini daha önce Cana ile aldatan kocası Sedat'ı bu defa Melisa ile yakalayacak.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 24. bölümüyle 16 Aralık Perşembe seyirci karşısına çıkacak Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan yeni bir şokla karşı karşıya kalacak.

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KOROĞLU AİLESİNDE KRİZ!

Feride yıkılmışken Nalan da kendisini toplamaya çalışmaktadır. Diğer taraftan Koroğlu ailesi büyük bir krizin içine düşmüştür. Ne yapacaklarını tartışırken Sedat kendisini enteresan bir durum içerisinde bulur.

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Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de.

Camdaki Kız 24. yeni bölüm fragmanı! Nalan, gerçek annesinin Sema İpekoğlu olduğunu öğrenecek mi?Camdaki Kız 24. yeni bölüm fragmanı! Nalan, gerçek annesinin Sema İpekoğlu olduğunu öğrenecek mi?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Adil’in mezarlık ziyaretiyle bazı ipuçları yakalayan Nalan, olayın iç yüzünü araştırmak için Hayri’nin yardımını ister.

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Feride’nin isteği üzerine babasını takip eden Nalan, Adil ile Cana’nın buluşmasında babasıyla yüzleşir. Buluşmayı öğrenen Feride’nin ise aklında başka bir plan vardır. Adil’in mezarlık ziyaretiyle bazı ipuçları yakalayan Nalan, olayın iç yüzünü araştırmak için Hayri’nin yardımını ister. Rafet’in Melisa ile karşılaşma ihtimali, Muzo’nun yalanını gittikçe tehlikeli hale getirirken, Sedat da Melisa’dan kurtulmak için yeni hamleler yapar.

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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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