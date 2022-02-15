Camdaki Kız 31. yeni bölüm fragmanı! Feride'den Cana operasyonu: Feride İpekoğlu terbiye ve eğitim kampına hoş geldin

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 31. yeni bölümüyle 17 Şubat Perşembe akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümüne Feride'nin Cana operasyonu damga vuracak.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan, Sedat'ın saklandığı yere gider ve baba olacağın söyler. Bebek haberi Sedat’a yeniden umut verir. Rafet’in kendiyle ilgili kararından habersiz olarak eve dönen Sedat’ı bir sürpriz beklemektedir.

Hayri'nin Nalan'la geçirdiği zaman oldukça kıymetlidir. Hayri, Nalan'ı konağa götürmek için yola çıkarlar. Nalan, muhabbet etmek amacıyla Hayri'ye sorular sorar. Ancak Hayri, annesini küçük yaşta kaybettiğini söyleyince büyük hüzün yaşanır.



Nalan, bebeğinin ilk kontrolünde her şeyin yolunda olduğunu öğrenince rahat bir nefes alır. Feride ise Sedat'ın savcı karşısına çıkacağı haberini artık Nalan'a söyler. Nalan, aldığı bu kötü haberle yıkılır.

Sedat, savcının karşısına çıkacağını öğrenince sinirden deliye döner. Cavit ise Koroğlu Ailesi'nin daha da kötü günler yaşamasını bekler. Diğer taraftan Sedat, onca şeyin yaşanmasına rağmen yine Cana'nın peşindedir.



Ancak Feride, Sedat'a büyük bir gözdağı verir. Sedat için mahkemeden çıkacak olan karar ise herkesin tetikte beklemesine neden olur. Diğer yandan Alp'in Adil'i arayarak Cana ve Sedat'ın ilişkisi olduğunu söylemesi olayları iyice çıkmaza sokar.

