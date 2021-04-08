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Camdaki Kız başlıyor | Camdaki Kız ne zaman başlıyor?

08.04.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız, çekimlerinin başladığı ilk günden beri gündeme gelmiş ve izleyiciler tarafından oldukça merak edilmişti. Başrollerinde Kırmızı Oda dizisinin Boncuk’u Burcu Biricik ve kısa süreli rol arkadaşı olan Feyyaz Şerifoğlu’nun yer aldığı Camdaki Kız dizisinin ilk fragmanı yayınlanmış ve yayın tarihi de geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Buna göre Camdaki Kız dizisi ilk bölümü ile 8 Nisan Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Camdaki Kız başlıyor | Camdaki Kız ne zaman başlıyor?

Camdaki Kız dizisi yayınlanan ilk bölüm fragmanı ile izleyicileri heyecanlandırdı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisinde izleyiciler, Burcu Biricik’in hayat verdiği Nalan karakteri ile Sedat karakterine can veren Feyyaz Şerifoğlu’nun yaşadıklarını ve geçmişteki sırlarını öğrenecek. Camdaki Kız bu akşam yayınlanacak ilk bölümü ile Kanal D ekranlarında!

CAMDAKİ KIZ KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur.

Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hayat hikayelerini kaleme aldığı romanlarının uyarlaması olan ‘Doğduğun Ev Kaderindir’, ‘Masumlar Apartmanı’ ve ‘Kırmızı Oda’dan sonra ‘Camdaki Kız’la dördüncü eseri ile aynı sezonda yayına başlıyor. Budayıcıoğlu’nun kitaplarından yapılan üç dizi gibi ‘Camdaki Kız’ da iyi bir reyting alırsa, ünlü psikiyatrist, kırılması güç bir rekora imza atmış olacak.

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CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor.

Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Camdaki Kız, 8 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ İLK FRAGMAN

CAMDAKİ KIZ İKİNCİ FRAGMAN


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Kanal D
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