Camdaki Kız başlıyor | Camdaki saat kaçta, hangi kanalda? Camdaki Kız ne zaman başlıyor?

Camdaki Kız dizisi yayınlanan ilk bölüm fragmanı ile izleyicileri heyecanlandırdı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisinde izleyiciler, Burcu Biricik’in hayat verdiği Nalan karakteri ile Sedat karakterine can veren Feyyaz Şerifoğlu’nun yaşadıklarını ve geçmişteki sırlarını öğrenecek. Camdaki Kız bu akşam yayınlanacak ilk bölümü ile Kanal D ekranlarında!

CAMDAKİ KIZ KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur.

Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hayat hikayelerini kaleme aldığı romanlarının uyarlaması olan ‘Doğduğun Ev Kaderindir’, ‘Masumlar Apartmanı’ ve ‘Kırmızı Oda’dan sonra ‘Camdaki Kız’la dördüncü eseri ile aynı sezonda yayına başlıyor. Budayıcıoğlu’nun kitaplarından yapılan üç dizi gibi ‘Camdaki Kız’ da iyi bir reyting alırsa, ünlü psikiyatrist, kırılması güç bir rekora imza atmış olacak.