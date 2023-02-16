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Camdaki Kız bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız ne zaman başlıyor? İşte Kanal D yayın akışı

16.02.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisi izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Kanal D'nin sevilen dizisi her hafta perşembe akşamları ekrana geliyordu. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve birçok ili etkileyen depremin ardından dizilerin yeni bölümlerine ara verilmesinin ardından akıllarda soru işaretleri oluştu. Peki, Camdaki Kız bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız ne zaman başlıyor? İşte Kanal D yayın akışı

Camdaki Kız bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız ne zaman başlıyor? İşte Kanal D yayın akışı

Camdaki Kız'ın bu akşam olup olmadığı araştırılıyor. Oyuncuları arasında Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'ın heyecanla yeni bölümü bekleniyor. Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'de Annem filmi yayınlanacak. İşte yeni bölüme dair bilgiler

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI?

Camdaki Kız dizisinin bu akşam yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Kanal D yayın akışı içerisinde dizinin yeni bölümü yer almadı. 10 ili etkileyen depremin ardından dizilerin yeni bölümlerine ara verildi. Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'de Annem filmi yayınlanacak.
Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş yaptığı açıklamada, "Şu anda özel kanalların önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren dizi yayınına başlama planı var. Bu arada hafta sonu eğer “Kardeşlerim” yayınlanırsa Dokuz Oğuz’un da ekrana getirilebileceği konuşuluyor. Özel kanallar normal yayın akışlarına dönmeyi planlarken TRT’nin ise bir süre daha dizi yayınlamayı düşünmediği öğrenildi." dedi.

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KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:30 Deprem Özel
12.30 Önce Vatan
14.00 Aşk ve Umut
15.00 Hicran
16.00 Arka Sokaklar
19.00 Kanal D Ana Haber
20.00 Annem
23.45 Gönderilmemiş Mektuplar

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