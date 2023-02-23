MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Camdaki Kız bugün var mı, yok mu? Camdaki Kız 68. yeni bölüm ne zaman? 23 Şubat Kanal D yayın akışı

Camdaki Kız bugün var mı, yok mu? Camdaki Kız 68. yeni bölüm ne zaman? 23 Şubat Kanal D yayın akışı

23.02.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız'ın yeni bölümü için bekleyiş sürüyor. Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu ve Selma Ergeç gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin yeni bölümleri haftalardır yayınlanmıyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından televizyon kanallarında diziler ve programların yerine deprem özel yayınları ekrana geliyor. Peki, Camdaki Kız bugün var mı, yok mu? Camdaki Kız 68. yeni bölüm ne zaman? İşte 23 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı...

Camdaki Kız bugün var mı, yok mu? Camdaki Kız 68. yeni bölüm ne zaman? 23 Şubat Kanal D yayın akışı

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından birçok yapım yayınlanmama kararı aldı. Dizilerin yerine deprem özel programları yapıldı. Şimdi ise televizyonda normalleşmenin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Camdaki Kız bugün var mı, yok mu? Camdaki Kız 68. yeni bölüm ne zaman? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte tüm ayrıntılar...

CAMDAKİ KIZ BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Camdaki Kız bugün Kanal D yayın akışında yer almıyor. Dizinin yerine yayın akışında 'Canım Oğlum' filmi gösteriliyor.

Camdaki Kız 2

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Nalan’ı Billur’la dışarıda yemek yerken yakalayan Sedat çok sinirlenir ve Nalan’la büyük bir kavgaya tutuşur. Tartışmada eski konular açılırken Nalan içinde tüm biriktirdiklerini, evliliklerinde mutsuz olduğunu Sedat’la paylaşır. Tartışmaları Muzo’nun sayesinde daha da çok büyümez ama Nalan’ın kafasını netleştirir.

Hafize ise Metin’in Nalan’la görüşme çabası devam ettikçe endişelenir. Sedat’ın otelde yaptığı kaçamağa ise Muzo Selen Levent’le beraber Nalan da şahit olur.

Camdaki Kız 1

23 ŞUBAT 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI:

07:00 Asi tekrar
09:00 Canlı Neler Oluyor Hayatta?
11:30 Hayat Şarkısı tekrar
13:30 O Kız tekrar
16:15 Yeni Bölüm Aşk ve Umut
17:30 Yeni Bölüm Hicran
18:40 Yeni Bölüm Kanal D Ana Haber
20:00 TV'de İlk Canım Oğlum
22:00 Canım Oğlum
23:00 Üç Kız Kardeş tekrar
02:30 Kuzey Güney tekrar
04:30 Güneşi Beklerken tekrar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek Çıkmazı bugün var mı yok mu?Yürek Çıkmazı bugün var mı yok mu?
Bir ay önce Milyoner'de yarışmıştı! Depremde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Bir ay önce Milyoner'de yarışmıştı! Depremde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı
Yarışmacılar depremi öğrenince yıkıldı! Yarışmacılar depremi öğrenince yıkıldı!
Anahtar Kelimeler:
camdaki kız yeni bölüm kanal d yayın akışı biricik ele

En Çok Okunan Haberler

Fay hattı evi 2 metre havaya kaldırdı! ‘Türkiye’de başka örneğine rastlamadık’

Fay hattı evi 2 metre havaya kaldırdı! ‘Türkiye’de başka örneğine rastlamadık’

İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında dikkat çeken sözler

İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında dikkat çeken sözler

Usta isim yaptığı bağışla gündem oldu

Usta isim yaptığı bağışla gündem oldu

Depremzedeler için ücretsiz oldu!

Depremzedeler için ücretsiz oldu!

İstanbul'da riskli bina bir kiracı yüzünden yıkılamıyor! 'Çürük' diyerek kira da vermiyor

İstanbul'da riskli bina bir kiracı yüzünden yıkılamıyor! 'Çürük' diyerek kira da vermiyor

Çok konuşulacak İstanbul depremi açıklaması: Gece gündüz 24 saat taşırsanız...

Çok konuşulacak İstanbul depremi açıklaması: Gece gündüz 24 saat taşırsanız...

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.