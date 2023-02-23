Camdaki Kız bugün var mı, yok mu? Camdaki Kız 68. yeni bölüm ne zaman? 23 Şubat Kanal D yayın akışı

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından birçok yapım yayınlanmama kararı aldı. Dizilerin yerine deprem özel programları yapıldı. Şimdi ise televizyonda normalleşmenin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Camdaki Kız bugün var mı, yok mu? Camdaki Kız 68. yeni bölüm ne zaman? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte tüm ayrıntılar...

CAMDAKİ KIZ BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Camdaki Kız bugün Kanal D yayın akışında yer almıyor. Dizinin yerine yayın akışında 'Canım Oğlum' filmi gösteriliyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Nalan’ı Billur’la dışarıda yemek yerken yakalayan Sedat çok sinirlenir ve Nalan’la büyük bir kavgaya tutuşur. Tartışmada eski konular açılırken Nalan içinde tüm biriktirdiklerini, evliliklerinde mutsuz olduğunu Sedat’la paylaşır. Tartışmaları Muzo’nun sayesinde daha da çok büyümez ama Nalan’ın kafasını netleştirir.

Hafize ise Metin’in Nalan’la görüşme çabası devam ettikçe endişelenir. Sedat’ın otelde yaptığı kaçamağa ise Muzo Selen Levent’le beraber Nalan da şahit olur.

23 ŞUBAT 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI:

07:00 Asi tekrar

09:00 Canlı Neler Oluyor Hayatta?

11:30 Hayat Şarkısı tekrar

13:30 O Kız tekrar

16:15 Yeni Bölüm Aşk ve Umut

17:30 Yeni Bölüm Hicran

18:40 Yeni Bölüm Kanal D Ana Haber

20:00 TV'de İlk Canım Oğlum

22:00 Canım Oğlum

23:00 Üç Kız Kardeş tekrar

02:30 Kuzey Güney tekrar

04:30 Güneşi Beklerken tekrar

