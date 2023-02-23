Camdaki Kız bugün var mı, yok mu? Camdaki Kız 68. yeni bölüm ne zaman? 23 Şubat Kanal D yayın akışı

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından birçok yapım yayınlanmama kararı aldı. Dizilerin yerine deprem özel programları yapıldı. Şimdi ise televizyonda normalleşmenin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Camdaki Kız bugün var mı, yok mu? Camdaki Kız 68. yeni bölüm ne zaman? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte tüm ayrıntılar...
Camdaki Kız bugün Kanal D yayın akışında yer almıyor. Dizinin yerine yayın akışında 'Canım Oğlum' filmi gösteriliyor.
Nalan’ı Billur’la dışarıda yemek yerken yakalayan Sedat çok sinirlenir ve Nalan’la büyük bir kavgaya tutuşur. Tartışmada eski konular açılırken Nalan içinde tüm biriktirdiklerini, evliliklerinde mutsuz olduğunu Sedat’la paylaşır. Tartışmaları Muzo’nun sayesinde daha da çok büyümez ama Nalan’ın kafasını netleştirir.
Hafize ise Metin’in Nalan’la görüşme çabası devam ettikçe endişelenir. Sedat’ın otelde yaptığı kaçamağa ise Muzo Selen Levent’le beraber Nalan da şahit olur.
07:00 Asi tekrar
09:00 Canlı Neler Oluyor Hayatta?
11:30 Hayat Şarkısı tekrar
13:30 O Kız tekrar
16:15 Yeni Bölüm Aşk ve Umut
17:30 Yeni Bölüm Hicran
18:40 Yeni Bölüm Kanal D Ana Haber
20:00 TV'de İlk Canım Oğlum
22:00 Canım Oğlum
23:00 Üç Kız Kardeş tekrar
02:30 Kuzey Güney tekrar
04:30 Güneşi Beklerken tekrar