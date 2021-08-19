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Camdaki Kız'da Hayri rolünü kim canlandıracak? Yeni sezona damga vuracak isim

19.08.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinin 2. sezon çekimleri başladı. Dizinin sezon finalinde ortaya çıkan ve Nalan'a yardım eli uzatan Hayri isimli karakteri kimin canlandıracağı ise merak ediliyordu. Dizinin öyküsüne damga vuracak olan Hayri için bomba bir isim ortaya atıldı.

Camdaki Kız'da Hayri rolünü kim canlandıracak? Yeni sezona damga vuracak isim

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli kitabından uyarlanan ve Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan 'Camdaki Kız'ın yeni sezon çekimleri başladı.

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Camdaki Kız dizisi 10 Haziran'da ekrana gelen 9. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Büyük ses getiren final bölümünde beklenen düğün gerçekleşti. Son sahnede Nalan'ı, annesinden yardım istedi. Ancak annesi yüz vermedi ve Nalan otel odasının kapısında ağlamaya başladı. Hayri adındaki bir görevli kendisine yardım elini uzattı ve üzerine bir şey örttü. Dizinin öyküsüne damga vuracak olan Hayri karakterini kimin canlandıracağı ise merak konusu oldu.

Bazı dedikodulara göre İbrahim Çelikkol, Erkan Kolçak Köstendil ve Celil Nalçakan ile görüşülmüştü. Hatta Celil Nalçakan favori deniyordu.

Son haberlere göre ise Hayri karakterinin sahibi Cihangir Ceyhan olduğu iddia edildi. Çukur dizisindeki uzun süre rol alan Cihangir Ceyhan son olarak Alev Alev'de başrol oynamıştı.

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KİTAPTA HAYRİ VE NALAN ARASINDA YAKINLAŞMA OLUYOR!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabında Hayri, Nalan'ın şoförüdür. İkili birbirlerine aşık olurlar. Hayri ise kitapta Türkan ile evli ve 3 çocuk babasıdır. Eğitimsiz biri olarak tarif edilen Hayri, köyden çalışmak için İstanbul'a gelmiştir. Sedat'ta ilgi ve sevgi göremeyen Nalan, bebeğini de kaybettikten sonra depresyona girer. Bu durumda Hayri arasında yakınlaşma olur.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Cihangir Ceyhan Camdaki Kız dizisi
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