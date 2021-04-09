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  4. Camdaki Kız’dan ilk bölümü yayınlandı | Camdaki Kız ilk bölümünde ne oldu?

Camdaki Kız’dan ilk bölümü yayınlandı | Camdaki Kız ilk bölümünde ne oldu?

09.04.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanları bu sezon; Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir dizileri ile ekrana uyarlandı. İzleyicilerden büyük beğeni toplayan dizilere bir yenisi daha eklendi. Camdaki Kız dizisi dün yayınlanan ilk bölümü ile Türkiye’de bir ilke imza attı ve aynı yazarın kitabı aynı sezonda üst üste dört kez dizi olarak ekranlara geldi.

Camdaki Kız'dan bir ilk

İlk bölümüyle büyük merak uyandıran dizi ile aynı zamanda Türk televizyonlarında bir ilk daha yaşandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Doğduğun Ev Kaderindir', 'Masumlar Apartmanı' ve 'Kırmızı Oda'dan sonra 'Camdaki Kız'la dördüncü eseri aynı sezonda ekranlarda yer almış oldu.

CAMDAKİ KIZ İLK BÖLÜMDE NE OLDU?

CAMDAKİ KIZ İLK BÖLÜMDE NE OLDU?
Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat’ın tek çaresi zeki ve dünyalar güzeli Nalan ile evlenmektir. Nalan ve Sedat'ın yollarının kesişmesiyle neler yaşanacak?
Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, yumuşak huylu, zeki, sıcakkanlı ve dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğudur. Hayatını varlık, ilgi, alaka içinde geçirmiş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan’ın, herkesten sakladığı bir sırrı vardır…
Nalan’ın çalıştığı şirketin genç veliahdı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Cana ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır. Şirketin sahibi ve Sedat’ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllarca didinip kurduğu Koroğlu imparatorluğunun itibarının, şımarık oğlu Sedat tarafından lekelenmesine izin vermeyecektir. Rafet, Sedat’ı Cana’dan ayırmak için, onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir.
Ve kader çarkı döner… Sedat ile Nalan’ın yolları kesişir. Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat’ın tek çaresi, daha önce hiç tanımadığı Nalan’la evlenmektir. Peki Sedat, Nalan’ın hayallerindeki “kurtarıcı prens” midir? Çocukluklarından yaralı olan bu ikili, kavuşup, masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?

Camdaki Kız dizisi, Kanal D ekranlarında dün akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına geçti. Henüz daha yayınlanmadan bile oldukça dikkat çeken dizinin ilk bölümü de izleyiciler tarafından çok beğenildi. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun yer aldığı, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hayat hikayesine dayanan romanından uyarlama olarak senaryosu hazırlandı. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı sezonda ekranlara gelen dördüncü dizisi.

Anahtar Kelimeler:
Kanal D
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