Camdaki Kız’dan ilk bölümü yayınlandı | Camdaki Kız ilk bölümünde ne oldu?

Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, yumuşak huylu, zeki, sıcakkanlı ve dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğudur. Hayatını varlık, ilgi, alaka içinde geçirmiş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan’ın, herkesten sakladığı bir sırrı vardır…
Nalan’ın çalıştığı şirketin genç veliahdı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Cana ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır. Şirketin sahibi ve Sedat’ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllarca didinip kurduğu Koroğlu imparatorluğunun itibarının, şımarık oğlu Sedat tarafından lekelenmesine izin vermeyecektir. Rafet, Sedat’ı Cana’dan ayırmak için, onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir.
Ve kader çarkı döner… Sedat ile Nalan’ın yolları kesişir. Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat’ın tek çaresi, daha önce hiç tanımadığı Nalan’la evlenmektir. Peki Sedat, Nalan’ın hayallerindeki “kurtarıcı prens” midir? Çocukluklarından yaralı olan bu ikili, kavuşup, masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?
Camdaki Kız dizisi, Kanal D ekranlarında dün akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına geçti. Henüz daha yayınlanmadan bile oldukça dikkat çeken dizinin ilk bölümü de izleyiciler tarafından çok beğenildi. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun yer aldığı, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hayat hikayesine dayanan romanından uyarlama olarak senaryosu hazırlandı. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı sezonda ekranlara gelen dördüncü dizisi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum