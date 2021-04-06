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  4. Camdaki Kız dizisi fragmanı yayınlandı | Camdaki Kız ne zaman başlıyor? Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları

Camdaki Kız dizisi fragmanı yayınlandı | Camdaki Kız ne zaman başlıyor? Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları

06.04.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisi, Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hayat hikayesine dayanan romanından uyarlanan Camdaki Kız, fragmanın yayınlanmasından sonra birçok izleyicinin merakla beklediği dizilerden biri haline geldi. Camdaki Kız dizisinin başrollerinde, yine Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlama olan Kırmızı Oda dizisindeki Boncuk karakterine hayat veren Burcu Biricik yer alıyor.

Camdaki Kız dizisi fragmanı yayınlandı | Camdaki Kız ne zaman başlıyor? Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları

Yine Kırmızı Oda dizisinde, birkaç bölüm kendine yer bulan Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik’le başrolü paylaşıyor. Camdaki Kız dizisi henüz daha yayınlanmadan bile birçok kişinin dikkatini çekmiş ve ilk bölüm için heyecanlı bekleyiş başladı. Dizi ilk bölümü ile 8 Nisan günü Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor.

Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Camdaki Kız, 8 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur.

Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ FRAGMAN


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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik
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