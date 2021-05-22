Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik hakkında şaşırtan gerçek! Bakın hangi bölümden mezun olmuş...

Sezonun başında Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan dizi Kırmızı Oda'da 'Boncuk' karakterine hayat vermesiyle dikkat çeken Burcu Biricik, yine Budayıcıoğlu'na ait bir başka eserinin uyarlaması olan 'Camdaki Kız' dizisinde rol almasıyla gündeme gelmişti. Netflix'te seyirci karşısına çıkan Fatma dizisindeki etkileyici performansı ile sık sık adından söz ettiren Biricik, hakkında pek bilinmeyen detaylar ile yine çok konuşuldu. İşte güzel oyuncunun gerçek mesleği...

Camdaki Kız'ın yıldız oyuncusu Burcu Biricik'in gerçek mesleği hayranlarını şaşkına çevirdi!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, sergilediği performans ile izleyiciyi etkilemeye devam ediyor.

Dijital platformu da salladı Kırmızı Oda, Camdaki Kız gibi televizyon dizilerinin yanı sıra dijital platformlarda da boy gösteren Biricik, Fatma karakteriyle de seyirciden tam not almayı başardı.

Son zamanlarda rol aldığı başarılı yapımlar ile gündeme gelen Biricik'in hayatı ise merak konusu oldu.

Gerçek mesleği Arkeolog Oyuncu olarak tanıdığımız Biricik'in asıl mesleğinin arkeolog olduğunu duyan hayranları epey şaşırttı.

Kazı Çalışmalarına katılmış Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de etkileyen Burcu Biricik, bu kez eski mesleği ile gündeme geldi.

Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde eğitimini tamamlayan Biricik'in oyunculuk mesleğine olan aşkı ağır basınca 'Arkeolog' mesleğini bıraktığı ortaya çıktı.