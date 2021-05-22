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Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik hakkında şaşırtan gerçek! Bakın hangi bölümden mezun olmuş...

22.05.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda rol aldığı Kırmızı Oda, Fatma gibi projeler ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Burcu Biricik'in gerçek mesleği ortaya çıktı. Şimdilerde 'Camdaki Kız' adlı dizide başrol Nalan karakterine hayat veren Biricik, gerçek hayatta yaptığı meslek ile hayranlarını şaşırttı. İşte ünlü oyuncunun mezun olduğu o bölüm...

Sezonun başında Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan dizi Kırmızı Oda'da 'Boncuk' karakterine hayat vermesiyle dikkat çeken Burcu Biricik, yine Budayıcıoğlu'na ait bir başka eserinin uyarlaması olan 'Camdaki Kız' dizisinde rol almasıyla gündeme gelmişti. Netflix'te seyirci karşısına çıkan Fatma dizisindeki etkileyici performansı ile sık sık adından söz ettiren Biricik, hakkında pek bilinmeyen detaylar ile yine çok konuşuldu. İşte güzel oyuncunun gerçek mesleği...

Camdaki Kız'ın yıldız oyuncusu Burcu Biricik'in gerçek mesleği hayranlarını şaşkına çevirdi!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, sergilediği performans ile izleyiciyi etkilemeye devam ediyor.

Dijital platformu da salladı

Dijital platformu da salladı
Kırmızı Oda, Camdaki Kız gibi televizyon dizilerinin yanı sıra dijital platformlarda da boy gösteren Biricik, Fatma karakteriyle de seyirciden tam not almayı başardı.
Son zamanlarda rol aldığı başarılı yapımlar ile gündeme gelen Biricik'in hayatı ise merak konusu oldu.

Gerçek mesleği Arkeolog

Gerçek mesleği Arkeolog
Oyuncu olarak tanıdığımız Biricik'in asıl mesleğinin arkeolog olduğunu duyan hayranları epey şaşırttı.

Kazı Çalışmalarına katılmış

Kazı Çalışmalarına katılmış
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de etkileyen Burcu Biricik, bu kez eski mesleği ile gündeme geldi.
Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde eğitimini tamamlayan Biricik'in oyunculuk mesleğine olan aşkı ağır basınca 'Arkeolog' mesleğini bıraktığı ortaya çıktı.
Asıl mesleği ile şaşırtan Biricik'in, şimdilerde sergilediği olağanüstü performans ile yaptığı tercihte ne kadar doğru karar verdiği de belli oldu.
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Kanal D Kırmızı Oda dizisi Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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