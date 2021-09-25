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Camdaki Kız dizisinin Nalan’ı Burcu Biricik psikolojik olarak yorgun

25.09.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız isimli Kanal D dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, büyük bir jest yaparak Saygı dizisindeki arkadaşlarına destek olmak için dizinin galasına katıldı.

Camdaki Kız dizisinin Nalan’ı Burcu Biricik psikolojik olarak yorgun

Burcu Biricik, Saygı dizisinin farklı bir proje olduğunu belirtti ve tüm arkadaşlarına da başarılar diledi. Burcu Biricik, sinemaların yeniden açılmasının doğru adım olduğunu ve herkesin kendisine dikkat ederek normalleşmek gerektiğine değindi.

Oyuncu, “Gerekli önlemleri alarak bir şekilde devam edeceğiz. İş hayatımızı, sosyal hayatımızı bu şekilde devam ettirebiliyoruz. Setlerde rahat rahat çalışabiliyorsak, sinemaların da aynı şekilde devam etmesi gerekiyor” diye konuştu.

BURCU BİRİCİK: SETLERDE SORUN YOK

Sinemanın insan ruhu için gerekli bir şey olduğunu da anlatan oyuncu, korona şartlarına artık dizi setinde de alıştıklarını ve ne yapılması gerektiğini herkesin öğrendiğine de vurguladı.

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Burcu Biricik, “Nasıl devam ettirebileceğimizi öğrendik. Şu anda setlerde rahat rahat çalışabiliyoruz” diyerek sette bir sorun olmadığını belirtti.

“RUHTA BIRAKTIĞI YORGUNLUKLAR OLUYOR”

Sette işini yapmaya devam ettiğini belirten oyuncu, bir karamsarlık yaşamadığına da değindi. Burcu Biricik, hem pandemi hem de dizide psikolojisi yüksek sahnelerde yer almanın zorluğunu şu sözlerle anlattı: “Pandeminin tüm insanlara yaşattığı bir psikoloji var. Üzerine o rollerin verdiği yorgunluklar, ruhta bıraktığı yoğunluklar oluyor. Sonra yine toparlıyoruz.”

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterinin kendisi üzerinde de etkileri olduğunu kabul eden oyuncu, ancak daha sonra bunu aşıp yoluna devam edebildiğini ve işini yapmayı sürdürdüğünü belirtti.

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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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