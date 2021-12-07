Camdaki Kız’ın Alp’i Tolga Çıklaçiftçi baba oldu

Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Süer ve Hande Ataizi gibi isimleri bir araya getiren Perşembe akşamlarına damga vuran Camdaki Kız dizisinin Alp’i Tolga Çıklaçiftçi, baba oldu. Tolga Çıklaçiftçi, bu mutlu haberi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Instagram’dan, “Biri bana ayakta uyuyabilmenin formülünü verebilir mi? Zira gaz çıkarmam icabediyor.” notuyla paylaştı. Oyuncu, kızına Zeynep Mila adını verdi.

Camdaki Kız dizisinde Hande Ataizi’nin canlandırdığı Cana karakterinin kocası Alp’e hayat veren Tolga Çıklaçiftçi daha önce Kocan Kadar Konuş ve Diriliş gibi yapımlarda boy gösterdi.



