Camdaki Kız'ın Billur'u Merve Polat'ı bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla yaktı geçti

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'da canlandırdığı 'Billur' karakteriyle tanınırlığını arttıran ünlü oyuncu Merve Polat, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Dizide Nalan'ın iş arkadaşına hayat veren genç oyuncu, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Yönetmenliğini Nadim Güç, senaristliğini Seda Altaylı ve Yeşim Aslan'ın üstlendiği Camdaki Kız dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle, izleyicinin gönlüne taht kurdu.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizide Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu başrolleri paylaşıyor.
Sevilen dizide Nalan'ın yakın arkadaşı Billur'a hayat veren Merve Polat'ın kameralar ardındaki yaşamı merak edildi.
32 yaşındaki Merve Polat, Marmara Üniversitesi'nde tarih eğitimi aldı.
Kadir Has Üniversitesi'nde oyunculuk alanında yüksek lisans yapan Polat, 2014 yılında rol aldığı Ankara'nın Dikmen'i dizisiyle ekran yolculuğuna başladı.
Camdaki Kız dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.
Instagram'da hayatına dair kareleri paylaşan Polat, iddialı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.
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