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Camdaki Kız'ın Billur'u Merve Polat'ı bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla yaktı geçti

03.10.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisi, Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Camdaki Kız'da Nalan'ın arkadaşı Billur'a hayat veren ünlü oyuncu Merve Polat, iddialı paylaşımlarıyla Instagram'ı yaktı geçti.

Camdaki Kız'ın Billur'u Merve Polat'ı bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla yaktı geçti

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'da canlandırdığı 'Billur' karakteriyle tanınırlığını arttıran ünlü oyuncu Merve Polat, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Dizide Nalan'ın iş arkadaşına hayat veren genç oyuncu, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Yönetmenliğini Nadim Güç, senaristliğini Seda Altaylı ve Yeşim Aslan'ın üstlendiği Camdaki Kız dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle, izleyicinin gönlüne taht kurdu.

Camdaki Kız'ın Billur'u Merve Polat'ı bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla yaktı geçti

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizide Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu başrolleri paylaşıyor.

Camdaki Kız'ın Billur'u Merve Polat'ı bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla yaktı geçti

Sevilen dizide Nalan'ın yakın arkadaşı Billur'a hayat veren Merve Polat'ın kameralar ardındaki yaşamı merak edildi.

Camdaki Kız'ın Billur'u Merve Polat'ı bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla yaktı geçti

32 yaşındaki Merve Polat, Marmara Üniversitesi'nde tarih eğitimi aldı.

Camdaki Kız'ın Billur'u Merve Polat'ı bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla yaktı geçti

Kadir Has Üniversitesi'nde oyunculuk alanında yüksek lisans yapan Polat, 2014 yılında rol aldığı Ankara'nın Dikmen'i dizisiyle ekran yolculuğuna başladı.

Camdaki Kız'ın Billur'u Merve Polat'ı bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla yaktı geçti

Camdaki Kız dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.

Camdaki Kız'ın Billur'u Merve Polat'ı bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla yaktı geçti

Instagram'da hayatına dair kareleri paylaşan Polat, iddialı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Camdaki Kız'ın Billur'u Merve Polat'ı bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla yaktı geçti

Camdaki Kız'ın Billur'u Merve Polat'ı bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla yaktı geçti

Camdaki Kız'ın Billur'u Merve Polat'ı bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla yaktı geçti


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