Camdaki Kız’ın Laz Kızı Alya’nın estetiksiz halini görenler tanıyamadı! Şaşırtan değişim

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Laz Kızı karakterine hayat veren Alya güzelliği ve oyunculuğu ile dikkatleri çekmeyi başardı. Laz Kızı’nı canlandıran şarkıcı Alya’nın estetiksiz halini görenler ise çok şaşırdı.

31 yaşında olan Alya dizide Cihangir Ceyhan’ın hayat verdiği Hayri ile aşk yaşamaya başladı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken şarkıcı Alya sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Cesur pozlarını paylaşan Alya’nın fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Aslen Slovenyalı olan Alya Mimar Sinan Konservatuar mezunu olan ünlü ismin estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü ismin estetiksiz halini görenler "Bir ben kaldım estetiksiz", "Eski hali daha güzelmiş bence", "Rolünün hakkını veriyor, güzel kadın", "Estetiksiz daha güzel" yorumunda bulundu.





