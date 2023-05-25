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Camdaki Kız’ın Laz Kızı Alya’nın estetiksiz halini görenler tanıyamadı! Şaşırtan değişim

25.05.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen dizi Camdaki Kız her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. Dizinin oyuncuları arasına katılan şarkıcı Alya, Laz Kızı’na hayat veriyor. Hayri ile yakınlaşması gündem olan Laz Kızı’nı canlandıran Alya’nın estetiksiz halini görenler şaşkına uğradı.

Camdaki Kız’ın Laz Kızı Alya’nın estetiksiz halini görenler tanıyamadı! Şaşırtan değişim

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Laz Kızı karakterine hayat veren Alya güzelliği ve oyunculuğu ile dikkatleri çekmeyi başardı. Laz Kızı’nı canlandıran şarkıcı Alya’nın estetiksiz halini görenler ise çok şaşırdı.

camdaki-kız

31 yaşında olan Alya dizide Cihangir Ceyhan’ın hayat verdiği Hayri ile aşk yaşamaya başladı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken şarkıcı Alya sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

camdaki-kız-laz-kızı-eski-hali-şaşırttı

Cesur pozlarını paylaşan Alya’nın fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

camdaki-kız-son

Aslen Slovenyalı olan Alya Mimar Sinan Konservatuar mezunu olan ünlü ismin estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu.

camdaki-kız-laz-kızı-estetiksiz-hali

Ünlü ismin estetiksiz halini görenler "Bir ben kaldım estetiksiz", "Eski hali daha güzelmiş bence", "Rolünün hakkını veriyor, güzel kadın", "Estetiksiz daha güzel" yorumunda bulundu.

laz-kızı

alya-estetiksiz-hali

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