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Camdaki Kız'ın Laz Kızı'nı bir de Instagram'da görün! "Hayri'den önce ben aşık oldum"

18.05.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız’ın son bölümüne Laz Kızı karakteri damga vurdu. Perşembe akşamları yayınlanan dizinin yeni karakteri Laz Kızı’na şarkıcı Alya hayat veriyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Alya’nın dekolteli pozlarını görenler çok şaşırdı.

Camdaki Kız'ın Laz Kızı'nı bir de Instagram'da görün! "Hayri'den önce ben aşık oldum"

Perşembe akşamları ekrana gelen Camdaki Kız dizisinde Hayri ile sahneleri dikkat çeken Laz Kızı’na şarkıcı Alya hayat veriyor. Düzgün fiziği ve duru güzelliği ile dikkat çeken Alya Instagram hesabını da aktif olarak kullanıyor.

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1990 doğumlu olan Alya'nın Instagram'daki cesur pozları binlerce beğeni ve yorum alıyor. Ünlü ismin takipçileri "Hayri’den önce ben aşık oldum", "Laz kızı süpersin", "Laz kızı bir geldin pir geldin", "İyi ki geldin şu Hayri'yi al götür" yorumlarında bulundu.

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Aslan Slovenyalı olan Alya Mimar Sinan Konservatuar mezunudur. Ünlü isim klasik müzik üzerine flüt eğitimi aldı.

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Avrupa'da dereceler aldıktan sonra Türkiye'ye dönen Alya, Rising Star yarışmasına katıldı.

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Kariyerinin ilk başlarında İngilizce şarkılar yazan Alya, daha sonra Ozan Doğulu Orkestrası’nda solist olarak yer alarak “Efsane” şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu.

camdaki-kız-laz-kızı-dekolteli-poz

2019 Galatasaray Şampiyonluk Marşı ve “Kupalara Layıksın Sen” marşıyla sesini duyuran Alya, aynı sene “Gücün Varsa” teklisini çıkardı.

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