Camdaki Kız'ın Laz Kızı'nı bir de Instagram'da görün! "Hayri'den önce ben aşık oldum"

Perşembe akşamları ekrana gelen Camdaki Kız dizisinde Hayri ile sahneleri dikkat çeken Laz Kızı’na şarkıcı Alya hayat veriyor. Düzgün fiziği ve duru güzelliği ile dikkat çeken Alya Instagram hesabını da aktif olarak kullanıyor.

1990 doğumlu olan Alya'nın Instagram'daki cesur pozları binlerce beğeni ve yorum alıyor. Ünlü ismin takipçileri "Hayri’den önce ben aşık oldum", "Laz kızı süpersin", "Laz kızı bir geldin pir geldin", "İyi ki geldin şu Hayri'yi al götür" yorumlarında bulundu.

Aslan Slovenyalı olan Alya Mimar Sinan Konservatuar mezunudur. Ünlü isim klasik müzik üzerine flüt eğitimi aldı.

Avrupa'da dereceler aldıktan sonra Türkiye'ye dönen Alya, Rising Star yarışmasına katıldı.

Kariyerinin ilk başlarında İngilizce şarkılar yazan Alya, daha sonra Ozan Doğulu Orkestrası’nda solist olarak yer alarak “Efsane” şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu.

2019 Galatasaray Şampiyonluk Marşı ve “Kupalara Layıksın Sen” marşıyla sesini duyuran Alya, aynı sene “Gücün Varsa” teklisini çıkardı.



