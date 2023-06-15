Camdaki Kız'ın Laz Kızı'nın eski halini görenler çok şaşırdı! Değişimi ağızları açık bıraktı

Perşembe akşamları yayınlanan Camdaki Kız’da Laz Kızı karakterine Alya hayat veriyor. Düzgün fiziği ve oyunculuğu ile beğeni toplayan Alya’nın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı.

Oyuncuları arasında Cihangir Ceyhan, Burcu Biricik, Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız bu akşam final bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

Dizide Hayri ile yakınlaşması gündem olan Laz Kızı’na hayat veren Alya aslında şarkı söylüyor.

31 yaşında olan Alya sosyal medya hesabından sık sık sahne tarzını paylaşıyor. Ünlü ismin cesur pozlarına adeta beğeni yağıyor.

Aslen Slovenyalı olan Alya Mimar Sinan Konservatuar mezunu olan ünlü ismin estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü ismin estetiksiz hali ile ilgili "Bir ben kaldım estetiksiz", "Eski hali daha güzelmiş bence", "Rolünün hakkını veriyor, güzel kadın", "Estetiksiz daha güzel" yorumları yapıldı.



