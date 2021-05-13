MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik annesinin kopyası!

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik annesinin kopyası!

13.05.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız ile ekranlara dönen Burcu Biricik, son dönemde en çok konuşulan isimler arasında. İşteki başarılarıyla olduğu kadar özel hayatıyla dikkat çeken Burcu Biricik'in annesine olan benzerliği sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı.

Burcu Biricik Camdaki Kız ile ekranlara hızlı bir dönüş yaptı.

burcu-birici-024334LQ
(Burcu Biricik - Annesi- Anneannesi)

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı 'Boncuk' ve hemen ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisiyle büyük çıkış yakalayan Burcu Biricik, son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında.
64872202_620x410

32 yaşında başarılı oyuncu Burcu Biricik hakkında en çok merak edilen annesi oldu. Anne-kız yan yana adeta abla-kardeş gibiler.

İşte başta Burcu Biricik olmak üzere ünlülerin anneleri...

Ünlüler ve anneleri

Burcu Biricik ve Annesi Müberra Sırçacı

Burcu Biricik ve Annesi Müberra Sırçacı

Damla Ersubaşı ve Annesi

Damla Ersubaşı ve Annesi
Damla Ersubaşı ve Annesi

Hilal Altınbilek ve annesi

Hilal Altınbilek ve annesi
Hilal Altınbilek ve annesi

Zara ve Annesi Hatice Yılmaz

Zara ve Annesi Hatice Yılmaz
Zara ve Annesi Hatice Yılmaz

Ata Demirer ve annesi...

Ata Demirer ve annesi...
Ata Demirer ve annesi...

Elçin Sangu

Elçin Sangu
Elçin Sangu "Cennet annelerin ayaklarının altında değil, tepesindedir"

Elçin Sangu

Elçin Sangu
Elçin Sangu

Selma Ergeç

Selma Ergeç
Selma Ergeç

Selma Ergeç

Selma Ergeç
Selma Ergeç

Demet Özdemir annesi Ayşen Yener

Demet Özdemir annesi Ayşen Yener
Demet Özdemir annesi Ayşen Yener

Can Yaman

Can Yaman
Can Yaman

Can Yaman

Can Yaman
1989 doğumlu olan Can Yaman'ın annesi Gülden Yaman'a sosyal medya kullanıcıları yanında ablası gibi durduğu yönünde iltifatlar yağdı.

Demet Sağıroğlu

Demet Sağıroğlu
Kayahan ile birlikte seslendirdiği Gözlerinin Hapsindeyim ile tanınan Arnavut Kaldırımı ile ise kariyerinde zirve yapan Demet Sağıroğlu, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak annesi Leyla Sağıroğlu'nun doğum gününü kutladı.

Demet Sağıroğlu

Demet Sağıroğlu
2010 yılında 8 ay içinde annesi, anneannesi ve babasını kaybederek büyük bir acı yaşayan Demet Sağıroğlu, fotoğrafın altında "İyi ki doğdun anneciğim, iyi ki iyi ki senin kızın oldum" notu düştü.

Birce Akalay

Birce Akalay
Oyuncu Birce Akalay annesi Yasemin Ergün ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından 'Güzel annem' notuyla paylaştı.

Bensu Soral-Hande Soral

Bensu Soral-Hande Soral
Bensu Soral-Hande Soral

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı
Şeyma Subaşı

Arda Turan

Arda Turan
Arda Turan

Türkan Şoray - Meilha Şoray

Türkan Şoray - Meilha Şoray
Türkan Şoray - Meilha Şoray

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki
Aleyna Tilki

Bülent Ersoy ve annesi Necla Poyraz

Bülent Ersoy ve annesi Necla Poyraz
Bülent Ersoy ve annesi Necla Poyraz

Ayla Çelik ve Leyla Çelik

Ayla Çelik ve Leyla Çelik
Ayla Çelik ve Leyla Çelik

Eser Yenenler ve annesi Nurdan Yenenler

Eser Yenenler ve annesi Nurdan Yenenler
Eser Yenenler ve annesi Nurdan Yenenler

İrem Derici-Jale Ediz

İrem Derici-Jale Ediz
İrem Derici-Jale Ediz

Ayşecan Tatari-Aliye Uzunatağan

Ayşecan Tatari-Aliye Uzunatağan
Ayşecan Tatari-Aliye Uzunatağan

Kenan Doğulu - Serpil Doğulu

Kenan Doğulu - Serpil Doğulu
Kenan Doğulu - Serpil Doğulu

Hülya Koçyiğit'in küçüklüğü ve annesi Melek Koçyiğit

Hülya Koçyiğit'in küçüklüğü ve annesi Melek Koçyiğit
Hülya Koçyiğit'in küçüklüğü ve annesi Melek Koçyiğit

Merve Sevi

Merve Sevi
Merve Sevi

Soner Sarıkabadayı

Soner Sarıkabadayı
Soner Sarıkabadayı

Yasmin Erbil - Nergis Kumbasar

Yasmin Erbil - Nergis Kumbasar
Yasmin Erbil - Nergis Kumbasar

Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu
Emre Belözoğlu

Merve Boluğur

Merve Boluğur
Merve Boluğur

Gülben Ergen

Gülben Ergen
Gülben Ergen

Esra Erol

Esra Erol
Esra Erol

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy
Özge Ulusoy

Hadise

Hadise
Hadise

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya
Serenay Sarıkaya

Nesrin Cavadzade

Nesrin Cavadzade
Nesrin Cavadzade

Ivana Sert

Ivana Sert
Ivana Sert

Burak Özçivit

Burak Özçivit
Burak Özçivit

Serdar Ortaç ve annesi Nesrin Ortaç

Serdar Ortaç ve annesi Nesrin Ortaç
Serdar Ortaç ve annesi Nesrin Ortaç

İbrahim Tatlıses ve annesi Leyla Tatlı

İbrahim Tatlıses ve annesi Leyla Tatlı
İbrahim Tatlıses ve annesi Leyla Tatlı

Ceyda Ateş ve annesi Nurcan Ateş

Ceyda Ateş ve annesi Nurcan Ateş
Ceyda Ateş ve annesi Nurcan Ateş

Beren Saat-Ayla Saat

Beren Saat-Ayla Saat
Beren Saat-Ayla Saat

Kıvanç Tatlıtuğ ve annesi Nurten Hanım

Kıvanç Tatlıtuğ ve annesi Nurten Hanım
Kıvanç Tatlıtuğ ve annesi Nurten Hanım

Hazar Ergüçlü ve annesi Neşe Ergüçlü

Hazar Ergüçlü ve annesi Neşe Ergüçlü
Hazar Ergüçlü ve annesi Neşe Ergüçlü

Mustafa Ceceli ve annesi Ayşe Ceceli

Mustafa Ceceli ve annesi Ayşe Ceceli
Mustafa Ceceli ve annesi Ayşe Ceceli

Furkan Kızılay

Furkan Kızılay
Furkan Kızılay

Doğa Rutkay

Doğa Rutkay
Doğa Rutkay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uğur Şahin korona aşısı için müjdeyi verdi

Uğur Şahin korona aşısı için müjdeyi verdi

Musk'ın açıklaması sonrası Bitcoin fiyatında hareketlilik

Musk'ın açıklaması sonrası Bitcoin fiyatında hareketlilik

Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı

Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı

Böyle sitem etti: İslam alemi ayağa kalktı ama...

Böyle sitem etti: İslam alemi ayağa kalktı ama...

BM Güvenlik Konseyi’nde Kudüs tartışması

BM Güvenlik Konseyi’nde Kudüs tartışması

Kızını görenler şaşkına döndü! Güzelliği anneden

Kızını görenler şaşkına döndü! Güzelliği anneden

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Müge Anlı'nın kardeşi ortaya çıktı!

Müge Anlı'nın kardeşi ortaya çıktı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakıcıdan şoke eden itiraf! "Babasını dede diye öğretiyor"

Bakıcıdan şoke eden itiraf! "Babasını dede diye öğretiyor"

İşkence videosuyla olay olmuştu! MasterChef Murat'ın yeni imajı olay oldu

İşkence videosuyla olay olmuştu! MasterChef Murat'ın yeni imajı olay oldu

Kasığına kadar yırtmacıyla sosyal medyayı yıktı geçti

Kasığına kadar yırtmacıyla sosyal medyayı yıktı geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.