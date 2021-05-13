Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik annesinin kopyası!

Burcu Biricik Camdaki Kız ile ekranlara hızlı bir dönüş yaptı.

(Burcu Biricik - Annesi- Anneannesi) Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı 'Boncuk' ve hemen ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisiyle büyük çıkış yakalayan Burcu Biricik, son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında.

32 yaşında başarılı oyuncu Burcu Biricik hakkında en çok merak edilen annesi oldu. Anne-kız yan yana adeta abla-kardeş gibiler. İşte başta Burcu Biricik olmak üzere ünlülerin anneleri...

Ünlüler ve anneleri

Burcu Biricik ve Annesi Müberra Sırçacı

Damla Ersubaşı ve Annesi Damla Ersubaşı ve Annesi

Hilal Altınbilek ve annesi Hilal Altınbilek ve annesi

Zara ve Annesi Hatice Yılmaz Zara ve Annesi Hatice Yılmaz

Ata Demirer ve annesi... Ata Demirer ve annesi...

Elçin Sangu Elçin Sangu "Cennet annelerin ayaklarının altında değil, tepesindedir"

Elçin Sangu Elçin Sangu

Selma Ergeç Selma Ergeç

Selma Ergeç Selma Ergeç

Demet Özdemir annesi Ayşen Yener Demet Özdemir annesi Ayşen Yener

Can Yaman Can Yaman

Can Yaman 1989 doğumlu olan Can Yaman'ın annesi Gülden Yaman'a sosyal medya kullanıcıları yanında ablası gibi durduğu yönünde iltifatlar yağdı.

Demet Sağıroğlu Kayahan ile birlikte seslendirdiği Gözlerinin Hapsindeyim ile tanınan Arnavut Kaldırımı ile ise kariyerinde zirve yapan Demet Sağıroğlu, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak annesi Leyla Sağıroğlu'nun doğum gününü kutladı.

Demet Sağıroğlu 2010 yılında 8 ay içinde annesi, anneannesi ve babasını kaybederek büyük bir acı yaşayan Demet Sağıroğlu, fotoğrafın altında "İyi ki doğdun anneciğim, iyi ki iyi ki senin kızın oldum" notu düştü.

Birce Akalay Oyuncu Birce Akalay annesi Yasemin Ergün ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından 'Güzel annem' notuyla paylaştı.

Bensu Soral-Hande Soral Bensu Soral-Hande Soral

Şeyma Subaşı Şeyma Subaşı

Arda Turan Arda Turan

Türkan Şoray - Meilha Şoray Türkan Şoray - Meilha Şoray

Aleyna Tilki Aleyna Tilki

Bülent Ersoy ve annesi Necla Poyraz Bülent Ersoy ve annesi Necla Poyraz

Ayla Çelik ve Leyla Çelik Ayla Çelik ve Leyla Çelik

Eser Yenenler ve annesi Nurdan Yenenler Eser Yenenler ve annesi Nurdan Yenenler

İrem Derici-Jale Ediz İrem Derici-Jale Ediz

Ayşecan Tatari-Aliye Uzunatağan Ayşecan Tatari-Aliye Uzunatağan

Kenan Doğulu - Serpil Doğulu Kenan Doğulu - Serpil Doğulu

Hülya Koçyiğit'in küçüklüğü ve annesi Melek Koçyiğit Hülya Koçyiğit'in küçüklüğü ve annesi Melek Koçyiğit

Merve Sevi Merve Sevi

Soner Sarıkabadayı Soner Sarıkabadayı

Yasmin Erbil - Nergis Kumbasar Yasmin Erbil - Nergis Kumbasar

Emre Belözoğlu Emre Belözoğlu

Merve Boluğur Merve Boluğur

Gülben Ergen Gülben Ergen

Esra Erol Esra Erol

Özge Ulusoy Özge Ulusoy

Hadise Hadise

Serenay Sarıkaya Serenay Sarıkaya

Nesrin Cavadzade Nesrin Cavadzade

Ivana Sert Ivana Sert

Burak Özçivit Burak Özçivit

Serdar Ortaç ve annesi Nesrin Ortaç Serdar Ortaç ve annesi Nesrin Ortaç

İbrahim Tatlıses ve annesi Leyla Tatlı İbrahim Tatlıses ve annesi Leyla Tatlı

Ceyda Ateş ve annesi Nurcan Ateş Ceyda Ateş ve annesi Nurcan Ateş

Beren Saat-Ayla Saat Beren Saat-Ayla Saat

Kıvanç Tatlıtuğ ve annesi Nurten Hanım Kıvanç Tatlıtuğ ve annesi Nurten Hanım

Hazar Ergüçlü ve annesi Neşe Ergüçlü Hazar Ergüçlü ve annesi Neşe Ergüçlü

Mustafa Ceceli ve annesi Ayşe Ceceli Mustafa Ceceli ve annesi Ayşe Ceceli

Furkan Kızılay Furkan Kızılay