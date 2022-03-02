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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın...

02.03.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Camdaki Kız dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla Kanal D ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran güzel oyuncu Burcu Biricik'in eşi bakın kim çıktı...

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın...

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç ve Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisi, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sevilen dizinin başrol oyuncusu Burcu Biricik hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

1988 yılında Antalya'da dünyaya gelen Burcu Biricik, Yörük kökenli bir ailenin kızıdır.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın...

2006 yılında Akdeniz Güzellik Kraliçesi seçilen Burcu Biricik, lise yıllarında oyuncu olma kararı aldı.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın...

Ege Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümünü okurken, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın...

Ümit Milli dizisiyle ekran macerasına adım atan Burcu Biricik; Muhteşem Yüzyıl, Beni Böyle Sev, Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın...

Burcu Biricik'in 2016 yılında dünyaevine girdiği reklamcı eşi Emre Yetkin'in kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın...

Emre Yetkin, Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Zeynep' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Gamze Özçelik'in eski sevgilisi çıktı.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın...

Gamze Özçelik, eşi Uğur Pektaş'tan boşandıktan 2 yıl sonra Emre Yetkin ile kısa süren bir birliktelik yaşamıştı. O dönem, gazete manşetlerinde ''Gamze Özçelik, mutluluğu reklamcıda buldu'' yazılı başlıklara yer verilmişti.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın...

Burcu Biricik ve Emre Yetkin, şimdilerde magazin basınının örnek çiftleri arasında yer alıyor.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın...

Ünlü çift, mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın...

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın...


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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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