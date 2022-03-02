Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın...

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç ve Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisi, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sevilen dizinin başrol oyuncusu Burcu Biricik hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

1988 yılında Antalya'da dünyaya gelen Burcu Biricik, Yörük kökenli bir ailenin kızıdır.

2006 yılında Akdeniz Güzellik Kraliçesi seçilen Burcu Biricik, lise yıllarında oyuncu olma kararı aldı.

Ege Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümünü okurken, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.

Ümit Milli dizisiyle ekran macerasına adım atan Burcu Biricik; Muhteşem Yüzyıl, Beni Böyle Sev, Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.

Burcu Biricik'in 2016 yılında dünyaevine girdiği reklamcı eşi Emre Yetkin'in kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Emre Yetkin, Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Zeynep' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Gamze Özçelik'in eski sevgilisi çıktı.

Gamze Özçelik, eşi Uğur Pektaş'tan boşandıktan 2 yıl sonra Emre Yetkin ile kısa süren bir birliktelik yaşamıştı. O dönem, gazete manşetlerinde ''Gamze Özçelik, mutluluğu reklamcıda buldu'' yazılı başlıklara yer verilmişti.

Burcu Biricik ve Emre Yetkin, şimdilerde magazin basınının örnek çiftleri arasında yer alıyor.

Ünlü çift, mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



