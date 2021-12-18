Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik kocasıyla paylaştı

Burcu Biricik, Kanal D’nin çok izlenen dizisi Camdaki Kız’da canlandırdığı Nalan Koroğlu karakterine hayat veriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren güzel oyuncu, 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile nikah masasına oturmuştu.

BEŞ YILLIK MUTLU EVLİLİK

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, mutlu hallerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmiyor. Instagram'da 3,2 milyon takipçisi olan Burcu Biricik, eşiyle olan karelerine bir yenisini daha ekledi.

PAYLAŞIMDAKİ FİLTRE DİKKATLERDEN KAÇMADI

Emre Yetkin'le çektiği selfieyi takipçileriyle paylaşan Biricik, paylaşımına; "Kocacılık" notunu düştü. Güzel oyuncunun eğlenceli bir filtre uyguladığı poz, büyük ilgi gördü.

"BİRİCİK, DİZİDEN AYRILACAK" İDDİASI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Burcu Biricik'in 'Camdaki Kız' dizisinden ayrılacağı ve yerine ise Neslihan Atagül'ün geleceği iddiaları sosyal medyada bir hayli konuşulmuştu. Ayrıca ünlü ismin trafik kazası geçirdiği iddiaları da ortaya atılmıştı.

GÜZEL OYUNCUDAN YANIT

Hakkındaki tüm bu iddialara Instagram hesabından yanıt veren 32 yaşındaki güzel oyuncu, sessizliğini bozmuştu. Biricik, hesabının hikayeler bölümünden yayınladığı videoda; "Hayır arkadaşlar. Çok şükür kaza geçirmedim, çok iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.





