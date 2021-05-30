Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik o yoruma kayıtsız kalamadı!

Şimdilerde Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan psikolojik dizi Camdaki Kız'da Nalan karakterine hayat vermesiyle ekranlara gelen Burcu Biricik, bir gönderisine yapılan o yoruma sert tepki gösterdi. Sergilediği oyunculuk performansı ile son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan başaralı oyuncu, bu defa da sosyal medya paylaşımı ile gündemde yer aldı.

O YORUMA SESSİZ KALAMADI

Oyuncu Burcu Biricik, önceki gün ev halini sosyal medya hesabından yayınladı. Ancak bir takipçisi Biricik'e "Yaşlanmış sanki bu" şeklinde bir yorum yapınca ünlü oyuncu, sessiz kalmayarak tepki gösterdi. Burcu Biricik, gelen o yoruma "Ne üslupsuz, ne manasız yorumdur be kardeşim!" sözleriyle karşılık verdi.

FATMA DİZİSİYLE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Geçtiğimiz ay dijital platformda izleyicisinin beğenisine sunulan Fatma adlı dizide başrolü oynayan Burcu Biricik performansı ile alkışları toplamıştı. Acımasız erkekler dünyasında ayakta kalmaya çalışan yalnız bir kadının hikayesini konu edinen Fatma dizisi 40 ülkede en çok izlenen 11. dizi olurken 13 ülkede ise en çok izlenen ilk üç dizi arasına girdi.