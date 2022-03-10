Camdaki Kız'ın Rafet'i Tamer Levent'in eşi de ünlü çıktı! Usta oyuncu öpüşürken yakalanmıştı

Aşk Yeniden, Cesur ve Güzel, İstanbullu Gelin gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Tamer Levent, özel yaşamıyla da dikkat çeken bir isim. Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Rafet Koroğlu karakterine hayat veren Tamer Levent'in eski aşkını görenler şaşkına döndü.

1950 yılında İzmir'de dünyaya gelen Tamer Levent, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördü. Devlet Tiyatroları'nda yönetmen, müdür ve müdür yardımcısı olarak görev alan Tamer Levent, sayısız tiyatro oyununda sahneye çıktı. 1997 yılında başladığı ekran macerasına birçok dizi ve film sığdıran Tamer Levent, Niçin Tiyatro ve Ya Tutarsa adını verdiği iki kitap kaleme aldı.

2021 yılından beri Camdaki Kız dizisinde izleyici karşısına çıkan Tamer Levent, özel hayatıyla merak uyandıran isimler arasında yer alıyor.

Tamer Levent, 1982 yılında Seynan Levent ile nikah masasına oturdu. Tamer Levent'in eşinin eski başbakan yardımcısı İsmet Sezgin'in kızı olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Seynan Levent, bir dönem TRT ekranlarında sunuculuk yapmıştı.

Tamer Levent, 2017 yılında bir genç kız ile öpüşürken kameralara yakalanmıştı.

GİZLİ AŞKI SET ÇALIŞANI ÇIKTI

Evli ve iki çocuk babası Tamer Levent'i genç bir kadınla dudak dudağa yakalayan magazin siteleri, o dönem ''Tamer Levent eşini aldatırken yakalandı'' gibi başlıklar atmışlardı. Tamer Levent'in öpüştüğü genç kadının ise bir set çalışanı olduğu ortaya çıkmıştı.

Tamer Levent ve Seynan Levent çifti, konuyla ilgili açıklama yapmamıştı.



