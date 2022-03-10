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Camdaki Kız'ın Rafet'i Tamer Levent'in eşi de ünlü çıktı! Usta oyuncu öpüşürken yakalanmıştı

10.03.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'da hayat verdiği Rafet Koroğlu karakteriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen ünlü oyuncu Tamer Levent'in kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu. Camdaki Kız dizisinde fırtınalar estiren Tamer Levent hakkında şaşkına çeviren bir detay ortaya çıktı.

Camdaki Kız'ın Rafet'i Tamer Levent'in eşi de ünlü çıktı! Usta oyuncu öpüşürken yakalanmıştı

Aşk Yeniden, Cesur ve Güzel, İstanbullu Gelin gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Tamer Levent, özel yaşamıyla da dikkat çeken bir isim. Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Rafet Koroğlu karakterine hayat veren Tamer Levent'in eski aşkını görenler şaşkına döndü.

1950 yılında İzmir'de dünyaya gelen Tamer Levent, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördü. Devlet Tiyatroları'nda yönetmen, müdür ve müdür yardımcısı olarak görev alan Tamer Levent, sayısız tiyatro oyununda sahneye çıktı. 1997 yılında başladığı ekran macerasına birçok dizi ve film sığdıran Tamer Levent, Niçin Tiyatro ve Ya Tutarsa adını verdiği iki kitap kaleme aldı.

Camdaki Kız'ın Rafet'i Tamer Levent'in eşi de ünlü çıktı! Usta oyuncu öpüşürken yakalanmıştı

2021 yılından beri Camdaki Kız dizisinde izleyici karşısına çıkan Tamer Levent, özel hayatıyla merak uyandıran isimler arasında yer alıyor.

Camdaki Kız'ın Rafet'i Tamer Levent'in eşi de ünlü çıktı! Usta oyuncu öpüşürken yakalanmıştı

Tamer Levent, 1982 yılında Seynan Levent ile nikah masasına oturdu. Tamer Levent'in eşinin eski başbakan yardımcısı İsmet Sezgin'in kızı olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Camdaki Kız'ın Rafet'i Tamer Levent'in eşi de ünlü çıktı! Usta oyuncu öpüşürken yakalanmıştı

Seynan Levent, bir dönem TRT ekranlarında sunuculuk yapmıştı.

Camdaki Kız'ın Rafet'i Tamer Levent'in eşi de ünlü çıktı! Usta oyuncu öpüşürken yakalanmıştı

Tamer Levent, 2017 yılında bir genç kız ile öpüşürken kameralara yakalanmıştı.

Camdaki Kız'ın Rafet'i Tamer Levent'in eşi de ünlü çıktı! Usta oyuncu öpüşürken yakalanmıştı

GİZLİ AŞKI SET ÇALIŞANI ÇIKTI

Evli ve iki çocuk babası Tamer Levent'i genç bir kadınla dudak dudağa yakalayan magazin siteleri, o dönem ''Tamer Levent eşini aldatırken yakalandı'' gibi başlıklar atmışlardı. Tamer Levent'in öpüştüğü genç kadının ise bir set çalışanı olduğu ortaya çıkmıştı.

Camdaki Kız'ın Rafet'i Tamer Levent'in eşi de ünlü çıktı! Usta oyuncu öpüşürken yakalanmıştı

Tamer Levent ve Seynan Levent çifti, konuyla ilgili açıklama yapmamıştı.

Camdaki Kız'ın Rafet'i Tamer Levent'in eşi de ünlü çıktı! Usta oyuncu öpüşürken yakalanmıştı


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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