Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in büyük aşkı Yargı'nın yıldızı çıktı! Uğruna eşini boşamış

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız ile adından söz ettiren Selma Ergeç'in eski sevgilisinin kendisinden 17 yaş büyük ünlü oyuncu çıktığını gören şaşıp kaldı.

1978 yılında Almanya'da doğan Selma Ergeç, Türk bir baba ve Alman bir annenin kızıdır.

Tıp Fakültesi okuduğu yıllarda Türkiye'ye staj için gelen Selma Ergeç, içindeki oyunculuk aşkını keşfedince okulu yarıda bıraktı.

Güzelliği, Best Model of Turkey'de tescillenen Selma Ergeç, 1997 yılında yer aldığı Böyle mi Olacaktı dizisiyle oyunculuğa adım attı. Ardından Yarım Elma, Şöhret, Asi, Muhteşem Yüzyıl ve Gönül İşleri gibi yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde Camdaki Kız dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren Selma Ergeç'in özel hayatı, izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Selma Ergeç'in, bir dönem Yargı dizisinin Yekta'sı Uğur Polat ile aşk yaşadığını duyanlar şaşıp kaldı.

Selma Ergeç ve Uğur Polat, 2007 yılında vizyona giren Sis ve Gece filminde tanışıp yakınlaştı.

O dönem, sevgilisi Beste Bereket'ten ayrılan ve büyük bir depresyon yaşayan Uğur Polat, mutluluğu Selma Ergeç'te buldu.

Ancak iddiaya göre Selma Ergeç, o dönem evliydi ve Uğur Polat için eşini boşamıştı. 2 yıl aşk yaşayan Uğur Polat ve Selma Ergeç, ayrıldıktan kısa bir süre sonra ilişkilerine ikinci şans vermiş ve barışmalarını kutlamak için Afrika tatiline çıkmışlardı.

Selma Ergeç, 2015 yılında Can Öz ile dünyaevine girdi. Çiftin, Yasmin adında bir kız çocukları bulunuyor.



