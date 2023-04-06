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Camdaki Kız’ın Türkan’ını bir de Instagram’da görün! “Hayri görse bayılır”

06.04.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perşembe akşamları ekrana gelen Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin eşi Türkan’a Hivda Zizan Alp hayat veriyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Alp'in dekolteli pozlarını görenler çok şaşırdı. Ünlü ismin fotoğraflarını Camdaki Kız izleyicileri yorum yağmuruna tuttu.

Camdaki Kız’ın Türkan’ını bir de Instagram’da görün! “Hayri görse bayılır”

Camdaki Kız dizisi her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. Oyuncuları arasında Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız’a geçtiğimiz günlerde Türkan karakteri dahil oldu. Hayri’nin köyden gelen eşi olan Türkan karakterini Hivda Zizan Alp canlandırıyor.

29 yaşındaki Hivda Zizan Alp’in fotoğraflarına takipçileri "Türkan'a hayranım", "Seni iyi ki tanıdık, harika oyunculuk", "Kız Türkan bu ne hal", "Hayri görse bayılır", "Türkan'ım da Türkan'ım", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

camdaki-kız-türkan-dekolteli-poz

Oyunculuğu ile dikkat çeken ünlü isim daha önce Neslihan Atagül ve Engin Akyürek’in başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı dizisinde Elvan karakterine hayat vermişti.

hivda-zizan-alp

Hivda Zizal Alp’in rol aldığı yapımlar arasında Sana Söz ve Fi de bulunuyor.

camdaki-kız-türkana-bakın

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü, ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden mezunu olan Alp, Kaçak ve Yeşil Deniz oyuncuları arasında da yer almıştı.

camdaki-kız

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