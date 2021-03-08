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Camdaki Kız 'kayıt' dedi! İşte ilk kareler...

08.03.2021 09:54 | Son Güncelleme:
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Camdaki Kız 'kayıt' dedi! İşte ilk kareler...

Kanal D’nin, merakla beklenen Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız'ın ekibi ön hazırlıkların ardından sete çıktı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız dizisinin çekimleri başladı. Ön hazırlık sürecini tamamlayan ekip, geçtiğimiz günlerde kayıta başladı.

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Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’ın oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor.

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DERİNDEN ETKİLEYECEK!

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur.

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Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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“Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?” Camdaki Kız, bugüne kadar belki de kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.

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Kanal D Burcu Biricik
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