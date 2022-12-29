Camdaki Kız Nalan’ın gerçek babası Metin kimdir? Engin Alkan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Engin Alkan'ın Camdaki Kız dizisine Nalan'ın gerçek babası Metin karakterinde dahil olmasıyla kullanıcılar başarılı oyuncu ile ilgili araştırmalara başladı. Başarılı bir tiyatro oyuncusu olan Engin Alkan uzun süredir ekranlarda görünmüyordu. 7 Numara dizisiyle izleyenlerin gönlünde kalıcı bir yer edinen oyuncunun kim olduğu, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadığı merak edilen diğer konular. Peki Camdaki Kız'ın Metin'i Engin Alkan kimdir? İşte detaylar...

ENGİN ALKAN KİMDİR?

Engin Alkan 27 Temmuz 1965 İstanbul Samatya doğumludur. Şu an 57 yaşındadır. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi alan oyuncu 1996 yılından bu yana mesleğini yapmaktadır. Aynı zamanda İBB Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk ve rejisörlük yapan Alkan, son günlerde Camdaki Kız dizisine dahil olmasıyla gündeme geldi.

Engin Alkan, Camdaki Kız'da Metin karakterine hayat verecek. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız dizisine dahil olan Alkan, dizide Nalan'ın babası Metin karakterini canlandıracak.

Başarılı bir tiyatro, film ve dizi kariyerine sahip olan Engin Alkan Türk tiyatrosunun mihenk taşı olarak bilinen Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde Barış adlı oyunuyla 1999'da yılın en iyi erkek ve müzikal ya da komedi oyuncusu ödülünün sahibi olmuştur.

7 NUMARA'NIN VAHİT EMMİ'Sİ

Engin Alkan Türk televizyon tarihinde izleyicilerin aklında en çok yer edinen oyunculardan biridir. 2000-2003 yılları arasında TRT1 ekranlarında yayınlanan 7 Numara adlı dizide Vahit Emmi karakterine hayat vermiştir. Evindeki odaları öğrencilere ve akrabalarına kiraya veren Vahit emmi ve eşi Zeliha yengenin hayat hikayeleri herkese ekrana kilitlerdi. Engin Alkan üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hala 7 Numara dendiğinde akla gelen oyuncu isimlerden.

OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

Filmografi:

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?: Andaç Haznedaroğlu

Kaç Para Kaç: Reha Erdem

Çamur: Derviş Zaim

Bu Son Olsun: Orçun Benli

Güz Sancısı: Tomris Giritlioğlu

Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı: Pintel (Seslendirme)

Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu: Pintel (Seslendirme)

Diziler:

Aşağı Yukarı Yemişlililer

Deli Saraylı

Ayda

Erkekler Ağlamaz

Çeşmi Bülbül

Tarçın Konuştu

Sana Bayılıyorum

Kısa Devre

Yarım Elma

Yedi Numara - Vahit - 2000-2003

Uğurlugiller

Küçük Mutluluklar

Baba Bana Reyting Al

Yonca

Ters Köşe

Ruhumun Aynası

Mert ile Gert

Kardeş Çocukları (2019)

İkimizin Sırrı (2021)

İlk ve Son

Camdaki Kız (2022-)



