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Camdaki Kız Nalan’ın gerçek babası Metin kimdir? Engin Alkan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

29.12.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizilerinden OGM Pictures yapımı Camdaki Kız'ın kadrosuna bu akşamki yeni bölümde Engin Alkan dahil oluyor. Engin Alkan Nalan'ın gerçek babası olarak yeni bölümlerde yer alacak. Engin Alkan önemli bir tiyatro ve dizi geçmişine sahip bir oyuncu. Peki başarılı oyuncu Engin Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı? İşte başarılı oyuncu ile ilgili merak edilenler...

Camdaki Kız Nalan’ın gerçek babası Metin kimdir? Engin Alkan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Engin Alkan'ın Camdaki Kız dizisine Nalan'ın gerçek babası Metin karakterinde dahil olmasıyla kullanıcılar başarılı oyuncu ile ilgili araştırmalara başladı. Başarılı bir tiyatro oyuncusu olan Engin Alkan uzun süredir ekranlarda görünmüyordu. 7 Numara dizisiyle izleyenlerin gönlünde kalıcı bir yer edinen oyuncunun kim olduğu, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadığı merak edilen diğer konular. Peki Camdaki Kız'ın Metin'i Engin Alkan kimdir? İşte detaylar...

ENGİN ALKAN KİMDİR?

Engin Alkan 27 Temmuz 1965 İstanbul Samatya doğumludur. Şu an 57 yaşındadır. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi alan oyuncu 1996 yılından bu yana mesleğini yapmaktadır. Aynı zamanda İBB Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk ve rejisörlük yapan Alkan, son günlerde Camdaki Kız dizisine dahil olmasıyla gündeme geldi.

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Engin Alkan, Camdaki Kız'da Metin karakterine hayat verecek. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız dizisine dahil olan Alkan, dizide Nalan'ın babası Metin karakterini canlandıracak.
Başarılı bir tiyatro, film ve dizi kariyerine sahip olan Engin Alkan Türk tiyatrosunun mihenk taşı olarak bilinen Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde Barış adlı oyunuyla 1999'da yılın en iyi erkek ve müzikal ya da komedi oyuncusu ödülünün sahibi olmuştur.

7 NUMARA'NIN VAHİT EMMİ'Sİ

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Engin Alkan Türk televizyon tarihinde izleyicilerin aklında en çok yer edinen oyunculardan biridir. 2000-2003 yılları arasında TRT1 ekranlarında yayınlanan 7 Numara adlı dizide Vahit Emmi karakterine hayat vermiştir. Evindeki odaları öğrencilere ve akrabalarına kiraya veren Vahit emmi ve eşi Zeliha yengenin hayat hikayeleri herkese ekrana kilitlerdi. Engin Alkan üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hala 7 Numara dendiğinde akla gelen oyuncu isimlerden.

OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

Filmografi:

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?: Andaç Haznedaroğlu
Kaç Para Kaç: Reha Erdem
Çamur: Derviş Zaim
Bu Son Olsun: Orçun Benli
Güz Sancısı: Tomris Giritlioğlu
Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı: Pintel (Seslendirme)
Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu: Pintel (Seslendirme)

Diziler:

Aşağı Yukarı Yemişlililer
Deli Saraylı
Ayda
Erkekler Ağlamaz
Çeşmi Bülbül
Tarçın Konuştu
Sana Bayılıyorum
Kısa Devre
Yarım Elma
Yedi Numara - Vahit - 2000-2003
Uğurlugiller
Küçük Mutluluklar
Baba Bana Reyting Al
Yonca
Ters Köşe
Ruhumun Aynası
Mert ile Gert
Kardeş Çocukları (2019)
İkimizin Sırrı (2021)
İlk ve Son
Camdaki Kız (2022-)

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