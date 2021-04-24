Camdaki Kız yeni fragman geldi mi? Camdaki Kız yeni fragman yayınlandı! Nalan ne yapacak?

Heyecanla beklenen Camdaki Kız 4. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciler, Sedat'ın gizli ilişkisi olduğunu öğrenen Nalan’ın ne yapacağını merak ediyor.

Sedat'ın Cana ile olan yasak aşkı basına yansımıştır. Bunu öğrenen Nalan büyük hayal kırıklığı yaşar. Feride'ye ise gün doğmuştur. Kızının Sedat ile evlenmemesi için ortalığı birbirine katar. Herkes ne yapacağını bilemez haldedir. Sedat'ın bir sonraki hamlesi ne olacak? Nalan'ı evlenmeye ikna edebilecek mi?

CAMDAKİ KIZ KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

