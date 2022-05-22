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  4. Camdaki sinekleri fark ettiler... Kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştılar!

Camdaki sinekleri fark ettiler... Kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştılar!

22.05.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da kan donduran bir olay yaşandı. Aziziye ilçesinde kendisinden uzun süredir haber alınamayan 72 yaşındaki kişinin dairesinde, camdaki sinekleri fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, dairede 72 yaşındaki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Camdaki sinekleri fark ettiler... Kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştılar!

Erzurum'da kendisinden uzun süredir haber alınamayan 72 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Aziziye ilçesi Yavuz Selim TOKİ Konutlarında yaşayan Dursun Peker'in evinin camlarının sineklerle dolduğunu fark eden komşuları polise haber verdi.

KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

İhbar üzerine belirtilen adrese gelen ekipler, ailesinden ayrı yaşadığı ve bir süredir kendisinden haber alınamadığı tespit edilen Peker'in içeride olma ihtimaline karşı çilingir yardımıyla eve girdi.

Kapının açılmasının ardından evden kokular gelmesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Yapılan incelemelerde, evde bulunan Peker'in uzun bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Peker'in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)

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