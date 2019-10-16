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Camdan düşerek hayatını kaybeden Şengül öğretmen davasında karar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 11:31 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda öğretmen Şengül Karaca’nın camdan düşerek ölümüne ilişkin davada karar çıktı.

Camdan düşerek hayatını kaybeden Şengül öğretmen davasında karar

Beyoğlu’nda öğretmen Şengül Karaca’nın camdan düşerek ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Şengül öğretmeni camdan atarak ölümüne yol açtığı iddia edilen Hasan Aydın beraat etti.
Beyoğlu’nda 4 Mayıs 2017’de kaldığı evin penceresinden düşerek ölen öğretmen Şengül Karaca’yı iterek ölümüne sebep olduğu iddia edilen Hasan Aydın’ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Hasan Aydın ve avukatı katılmazken, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Hatice Boz hazır bulundu.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, “Yapılan yargılama, toplanan deliller, bilirkişi raporu ve tanık beyanları ile tüm dosya kapsamında sanık hakkında her ne kadar ‘Kasten öldürme’ suçundan dava açılmış ise de kamera kayıtları analiz edildiğinde düşüş hareketinin son yarısında Şengül Karaca’nın yüzü dışarı bakar vaziyette olduğu, yere ilk temas eden kısmın ayakları olduğu, bu düşüşün ‘Çivileme’ atlayış olarak tabir edileceği değerlendirilmiştir” dedi.
1.Adli Tıp İhtisas Kurulunun hazırladığı rapora yer verilen mütalaada, “Ölü muayene ve otopsisinde tespit edilen ve kişinin ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşme ile husullerinin mümkün olduğu, yüksekten düşme fiilinin sorulduğu üzere maktulün sanık tarafından evin penceresinden atılması ile mi, pencereden kendisinin aşağıya atlaması ile mi meydana geldiği hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı olayın adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olduğu”na ilişkin ifadeler yer aldı.
Savcı, sanığın mahkumiyeti için yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesini talep etti.
Mütalaaya ilişkin beyanda bulunan avukat Hatice Boz, “Mütalaaya katılmıyoruz. Dosya kapsamındaki deliller mucibinde sanığın cezalandırılmasını istiyoruz. Sanığın gerek soruşturma aşamasında gerek kovuşturma aşamasındaki beyanları çelişkilidir. Biz bu nedenlerle sanığın üzerime atılı suçtan en üst hadden cezalandırılarak, tutuklanmasına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın suçu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Camdan düşerek hayatını kaybeden Şengül öğretmen davasında karar

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