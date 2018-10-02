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Camdan sarkan kocasının üzerine pencereyi kapattı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.10.2018 22:52 | Son Güncelleme

Kazakistan'da evden çıkmak isteyen kocasına izin vermeyen sinirli kadın kapıyı kilitleyince, evde kilitli kalan adam camdan sarktı. Siniri alamayan kadın ise eşinin içeri girmemesi için pencereyi kapattı. Tüyler ürperten o anlar, kamerayla kaydedildi.

Kazakistan'da evden çıkmak isteyen adama izin vermeyen eşi kapıyı kilitledi. Çiftin tartışması alevlenince, kızgın adam kendini camdan sarkıttı. Sinirini alamayan kadın ise eşinin içeri girmemesi için camı pencereyi kapattı. Tüyler ürperten o anlar, karşıdaki bir binadan kamerayla kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
kazakistan adam kadın

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