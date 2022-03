Cameron Diaz kendini ailesine adadı! "Yüzümü bile yıkamıyorum"

Kariyeri boyunca birçok yapımda yer alan ve 2018 yılında oyunculuğu bırakma kararı alan Cameron Diaz (49), mesleğinden uzaklaştıktan sonra hem hayatının hem de kendi bedenine bakışının nasıl değiştiğini anlattı.

"DÜŞÜNDÜĞÜM EN SON ŞEY DIŞ GÖRÜNÜŞÜM"

"Rule Breakers" adlı bir podcast yayınına online konuk olarak katılan Diaz, sahip olduğu "tonlarca" kozmetik malzemesine rağmen artık onları eskisi kadar kullanmadığını anlattı. Ünlü yıldız, "Oyunculuktan uzaklaştıktan sonra üzerinde düşündüğüm en son şey dış görünüşüm." dedi.

Son olarak 2014 tarihli "Annie" adlı filmde kamera karşısına geçen Cameron Diaz, daha sonra da bütün zamanını ve dikkatini ailesine vermeyi tercih etti. Bir zamanlar Hollywood'daki herkesin ana hedefi olan "güzel görünme" tuzağına düştüğünü anlatan Diaz, "Kesinlikle ve tam olarak, bütün kadınların maruz kaldığı toplumsal nesneleştirme ve sömürünün kurbanıyım." ifadelerini kullandı.

"The Mask" (Maske) adlı filmle adını geniş kitlelere duyurduktan sonra aralarında; "Charlie'nin Melekleri", "There's Something About Mary" ve "Öteki Kadın" gibi yapımlarda rol alan Cameron Diaz, ayrıca oyunculuğa dönmeyi düşünmediğini defalarca tekrarladı.



"VAHŞİ GİBİYİM!"

Bir aktris olarak bulunduğu çevrelerde bunun aksinin pek de mümkün olmadığını belirten Diaz, "Güzellik kriterlerini dikkate almamak ve kendine bakmamak mümkün değil. Bence bu en önemli ayrıntılardan biri. Son sekiz yıldır ise bir "vahşi" gibiyim." dedi.

"BİR SÜRE SONRA ZEHİRLEYİCİ BİR HALE GELİYOR"

Ünlü yıldız, gün içinde saatlerce ayna karşısında oturmanın bir süre sonra "zehirleyici" bir hale geldiğini de sözlerine ekledi. Cameron Diaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sonra düşünüyorsunuz; neden burada oturup kendime kötü davranıyorum? Bedenim güçlü, bedenim yetenekli. Neden bunun üzerinde konuşmam gerekiyor?

Aslında oyunculuğu sevdiğini ifade eden Diaz, "Hayatımı kendim kontrol etmek istiyorum." diye konuştu.

"YÜZÜMÜ BİLE YIKAMIYORUM"

Çok sayıda kozmetik ürünü olmasına rağmen bu konuda fazla çaba harcamadığını belirten Diaz, yüzünü bile yıkamadığını anlattı. Önümüzdeki ağustos ayında 50 yaşına girecek olan Cameron Diaz, 40 yaşına geldiğinde aslında hayatının kontrol etmediği birçok alanı olduğunun farkına vardığını belirtti.

"HAYATIMIN EN TATMİN EDİCİ KISMI"

Evliliğin ve anneliğin hayatının en tatmin edici kısmı olduğunu ifade eden Diaz, bunun kendisi için "her şey" demek olduğunu ekledi. Aile kurmak ve çocuk sahibi olmak için çok uzun süre beklediğini anlatan Camero Diaz, bu yüzden de bu konuda herhangi bir kafa karışıklığı yaşamadığını belirtti.



Diaz, kendisine yöneltilen "Bir daha asla kamera karşısına dönmeyi düşünmüyor musunuz?" sorusuna da "Bakın, hayatta hiçbir şey için 'asla' demem. Peki bir daha film yapacak mıyım? Bunu planlamıyorum, ama yapar mıyım? Bilmiyorum, bir fikrim yok. Belki... Asla "asla" demem." yanıtını verdi.