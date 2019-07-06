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Cami 2.kez yıkıldı minaresi 5 asırdır ayakta

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 12:00 | Son Güncelleme

Sivas’ta yerine yenisi yapılmak üzere 2.

Cami 2.kez yıkıldı minaresi 5 asırdır ayakta

Sivas’ta yerine yenisi yapılmak üzere 2. Kez yıkılan Osman Paşa Camisinin tescilli 5 asırlık minaresi korundu.
Sivas’ta Camiikebir mahallesinde bulunan Osmanpaşa Camisi, yerine yenisi yapılmak üzere bugün büyük bir ustalıkla yıkıldı. Caminin 5 asırlık minaresi ile özenle korundu. Yıkım esnasında minarenin zarar görmemesi için çevresi açılırken iş makinesi kullanılmadı. Minarenin çevresindeki taşlar tek tek elle toplanarak temizlendi. 5 asırlık minare yeni yapılacak olan camiye de hizmet verecek.
Osman Paşa tarafından hicri 1000 miladi 1591 yılında inşa ettirilen cami 1958 yılında yıkılarak yerine yeni bir cami yapılmıştı. Minaresi ise korunmuştu. Kürsü ve pabuç kısmı taştan, gövde kısmı tuğladan, kubbesi ise çinkodan yapılan minare 1990 yılında kültür envanterine alınarak tescillenmişti.
Cami çevresinde yıllardır ticaret yapan esnaflar, caminin ikinci kez yıkılıyor olmasına rağmen minaresinin 5 asırdır ayakta kalmasının dikkat çekici olduğunu söylediler.

Cami 2.kez yıkıldı minaresi 5 asırdır ayakta

Cami 2.kez yıkıldı minaresi 5 asırdır ayakta

Cami 2.kez yıkıldı minaresi 5 asırdır ayakta

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