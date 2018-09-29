Cami açılışı: Köln kentinde polis alarmda

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kentte cami dışındaki etkinlik ise yasaklandı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'nin açılışını yapacak. Berlin'de Başbakan Angela Merkel ile görüşmesinin ardından ardından bugün Köln'e gelmesi beklenen Erdoğan'ın katılacağı açılış nedeniyle polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Erdoğan’ın Köln ziyareti nedeniyle 3 binden fazla polis memuru görev yapacak. Şehirde düzenlenmesi planlanan iki büyük protesto gösterisine ise en az 10 bin kişinin katılması bekleniyor.

Köln Belediyesi caminin resmi açılışı esnasında cami dışında yapılması planlanan ve binlerce kişinin gelmesi beklenen etkinliği ise dün akşam iptal etti. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker bir basın toplantısı düzenleyerek DİTİB'in etkinlik için sunduğu güvenlik konseptinin yetersiz kaldığını açıkladı.

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Alman mimar Paul Böhm tarafından tasarlanan ve modern bir mimariye sahip olan Köln Merkez Camii'nde yaklaşık bin 100 kişi ibadet edebiliyor. Yaklaşık bir yıl önce bir Cuma namazıyla birlikte hizmet vermeye başlayan caminin resmi açılışı bugüne kadar yapılmamıştı. 2009 yılında temeli atılan caminin yapımı çeşitli nedenlerle sekteye uğramıştı.