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Cami avlusuna bırakılan bebek, donmak üzereyken bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 10:57 | Son Güncelleme

Ankara'da, 2018 yılının son günü çanta içinde cami avlusuna bırakılan 5 günlük kız bebek, cemaat tarafından donmak üzereyken bulundu.

Ankara'da, 2018 yılının son günü çanta içinde cami avlusuna bırakılan 5 günlük kız bebek, cemaat tarafından donmak üzereyken bulundu. Bebek hastanede tedaviye alınırken, polis bebeği bırakanları bulmak için çalışma başlattı.

31 Mart Pazartesi günü Çankaya ilçesi Balgat Mahallesi'ndeki Balgat Merkez Camisi'nde sabah namazını kılan cemaatten Coşkun Çevik, çıkışta avluda siyah bir çanta gördü. Çevik, çantanın fermuarını açtığında battaniyeye sarılmış kundak içindeki bebekle karşılaştı. Coşkun Çevik ve cemaat üyeleri, kundağında dua ve ayet yazılı kağıtlar ile biberon bulunan bebeği caminin içine aldı. Soğuk hava nedeniyle elleri ve yüzü kızaran bebeği kalorifer peteğinin yanına alarak ısıtan cami cemaati daha sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri, bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı. Kontrolden geçirilen ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kız bebeğin 5 günlük olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, bebeğin yabancı uyruklu kişiler tarafından camiye bırakıldığını tespit etti. Polis, bebeği camiye bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

'BUNUN İÇİNDEN KEDİ SESİ GELİYOR'
Bebeği bulan Coşkun Çevik, sabah namazını kılmak için camiye gittiğini, avluda çantayı gördüğünü ancak içine bakmadığını söyleyerek sunları söyledi:
"Sabah erken işe gittiğim için camiden erken çıktım. Yanımda bir arkadaşım vardı. 'Burada bir çanta var, bunun içinden kedi sesi geliyor' dedi. O sırada ben ayakkabımı giyiyordum, 'Vicdansızlar çantanın içine kedi koymuşlar' dedik. Bazıları da bomba falan sanmış, korkmuşlar. O yüzden kimse çantaya yaklaşmamış. Çantayı açıp baktığımda kundakta sarılı bebeği gördüm. Aldım hemen caminin içine girdim ve yere battaniyesini serdik. Isınsın diye sütünü peteğin üzerine koyduk. Annesi galiba Ankara dışından gelmiş. Çünkü içinde gidiş-dönüş biletleri vardı. Biletlerini falan çantada unutmuş, heyecanla bırakıp gitmiş herhalde" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Camiden görüntü
-Cemaatten görüntü
-Coşkun Çevik açıklama
-Detaylar
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

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