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Cami avlusuna bırakılan bebek hasta olduğu için terk edilmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 16:08 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, dün sabaha karşı, cami avlusuna bırakılan 2 aylık erkek bebeğin böbrek hastası olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Cami avlusuna bırakılan bebek hasta olduğu için terk edilmiş

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, dün sabaha karşı, cami avlusuna bırakılan 2 aylık erkek bebeğin böbrek hastası olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeği terk eden ailesi, polis ekiplerince yapılan çalışmayla belirlendi. Baba Bünyamin T.'nin ifadesinde işsiz olduğu için hastane masraflarını karşılayamadığı ve bu nedenle oğlunu terk ettiklerini söylediği öğrenildi.
Kapcami Mahallesi'ndeki Kap Camisi'ne gelen cemaat, dün sabaha karşı, avluda terk edilmiş erkek bebek buldu. Cemmat ve cami imamı Fetih Erdil, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, camide bulunan güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Görüntülerde biri kadın 2 kişinin, bebeği bir süre sevip ardından cami avlusuna bırakarak ayrıldıkları görüldü. Polis, bebeği alıp, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.
'HASTA OLDUĞU İÇİN TERK ETTİLER'
Güvenlik kamerasının görüntüleri ve tanıkları ifadesi doğrultusunda polis, bebeği cami avlusuna bırakan aileye ulaştı. Emniyette ifadesi alınan baba Bünyamin T.'nin bebeğinin hasta olduğunu ve işsiz olduğu için hastane masraflarını karşılayamaması nedeniyle terk ettiklerini söylediği öğrenildi.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğunu söyleyen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Fatih Doğan ise, "Ambulans ekipleri cami avlusunda buldukları bebeği hastanemize getirdi. Bebeğimiz de yoğun derece hastalık olduğu için acil serviste değerlendirildi. Bebeğin hayati tehlikesi görülmesi üzerine Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Şu anda böbrek yetmezliğinden dolayı Yoğun Bakım Ünitesi'nde durumu takip ediliyor. Hekim arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyor. Çocuğun iyileşmesi için Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Ama an itibari ile genel durumu iyi değil hayati tehlikesi devam ediyor. Daha öncesinde çocukta başka bir hastalık var mı diye baktık ama hastanemizde hiçbir kaydı bulunmuyor. Gece vakti bırakıldığı için havanın soğuk olmasından dolayı bir hastalık ilerlemiş olabilir. Oksijen açlığı da olabilir şu an takip ediliyor" dedi.
Polisin olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Cami avlusuna bırakılan bebek hasta olduğu için terk edilmişCami avlusuna bırakılan bebek hasta olduğu için terk edilmiş

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