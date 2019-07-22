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Cami avlusuna bırakılan bebek yaşam mücadelesi veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 15:08 | Son Güncelleme

Adıyaman'da, dün cami avlusunda bulunan ve muayenesinde akut böbrek yetmezliği teşhisi konulan bebek, yoğun bakımda tedavi ediliyor

Adıyaman'da cami avlusunda bulunan ve muayenesinde akut böbrek yetmezliği teşhisi konulan bebek, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Kent merkezindeki Kab Camisi'ne anne ve babası olduğu değerlendirilen kişilerce dün gece bırakılan ve sabah cami görevlileri tarafından bulunan erkek bebek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Yapılan tetkiklerinde bebeğin durumunun ciddi olduğunun belirlenmesi üzerine yoğun bakıma aldıklarını anlatan Doğan, "Bebekte şu anda septik şok ve akut böbrek yetmezliği var. Yoğun bakımda uzman hekimlerimiz tarafından tedavisi devam ediyor." diye konuştu.

Öte yandan iki aylık erkek bebeğin ailesinin araştırıldığı öğrenildi.

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Adıyaman bebek cami Cami avlusu yaşam mücadelesi

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