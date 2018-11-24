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Cami avlusunda akılalmaz görüntü! Çığlık ata ata yandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 06:57 | Son Güncelleme

Ataşehir’de madde bağımlısı bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle cami avlusunda kendini ateşe verdi. Alev alev yanan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Cami avlusunda akılalmaz görüntü! Çığlık ata ata yandı!

Olay sabah saatlerinde, Ataşehir'de bulunan Küçükbakkalköy Merkez Camisi avlusunda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen madde bağımlısı bir şahıs, caminin tuvaletinde henüz bilinmeyen bir nedenle kendini yaktı. Caminin tuvaletinden çıkıp avluya gelen şahıs, çığlık ata ata yanmaya devam etti. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

ALEVLER KENDİLİĞİNDEN SÖNDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsı yakan alevlerin kendiliğinden söndüğünü, şahsın yerde baygın bir vaziyette yattığını belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, daha sonra İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise şahsın çevrede yanmakta olan eşyalarını söndürdü.

"CAMİYİ YAKIYORLAR SANDIM"

Olay sırasında itfaiyeyi görünce caminin kundaklandığını düşünen Ali Çiçek, “Burada 3-5 aydır bir tinerci var. Geliyor burada kendini kesiyor, saçı başı dağınık, caminin etrafında yatıyor, buradaki millet para veriyor alıştı buraya. 30-35 yaşlarında ailesi de yok galiba devamlı burada. Ben polis ve itfaiye arabalarını görünce camiyi yakıyorlar sandım. İndim sordum biri kendini yakmış dediler” dedi.

Polis ekipleri, şahsın eşyaları ve cami avlusu üzerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)


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istanbul Ataşehir tinerci Cami avlusu

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