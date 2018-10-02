Cami avlusunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Emet ilçesi Büyük Hamam Cami avlusunda çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Olay, Emet İlçesi Büyük Hamam Camii avlusunda meydana geldi. İddiaya göre cami tuvaletlerinin bakım ve temizliğini yapan Hakkı Çakmak (67) ile camiye gelerek, yıkanmak istediğini söyleyen Yaşar Yalçın (66) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çakmak, yanında bulunan bıçakla Yaşar Yalçın'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Boğuşma sırasında Hakkı Çakmak aldığı yumruk darbesiyle yere düşerek, başını beton zemine çarptı.
Kavgada yaralanan Hakkı Çakmak ve Yaşar Yalçın olay yerine çağrılan ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Hakkı Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşar Yalçın ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastane etrafında jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, Emet Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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