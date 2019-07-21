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Cami avlusunda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 10:47 | Son Güncelleme

Hatay’da taksi şoförü Mustafa Nağaç, cami avlusunda bulduğu 800 dolar ve 350 TL para bulunan cüzdanı sahibine teslim etti.Kent merkezindeki Fahri Öksüz Camisi avlusuna dinlenmek için giren taksici Mustafa Nağaç, içi para dolu cüzdanı gördü.

Hatay’da taksi şoförü Mustafa Nağaç, cami avlusunda bulduğu 800 dolar ve 350 TL para bulunan cüzdanı sahibine teslim etti.
Kent merkezindeki Fahri Öksüz Camisi avlusuna dinlenmek için giren taksici Mustafa Nağaç, içi para dolu cüzdanı gördü. Cüzdanı alan Nağaç, durumu iş arkadaşlarına da bildirerek Şehit Özen Karakolu’na gitti. Burada polis ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda Suriyeli mülteci Hasan Ali El Abdullah’a cüzdanı teslim edildi.
Antakya’nın medeniyetler kenti olduğuna ve kentin taksicilerinin dürüst olduğuna değinen taksici Mustafa Nağaç, “Cüzdanı camide buldum. İçini açtığımda 800 dolar 380 TL para gördüm. Bunu vicdanen sahibine buluşturmak istedim, parayı emniyete götürdük ve paranın sahibini de bulduk, parasını teslim ettik. İnsanlık namına güzel bir şey oldu. Bir de son dönemde taksiciler adına kötü algılar oluşuyordu. Bu da örnek olsun, herkes bir değil burası Antakya, medeniyetler şehri. Taksiciler olarak burada herkesin dürüst olduğuna inanıyorum ben, sonuçta güzel bir şey oldu. Allah kimseye haram para, kul hakkı yedirmesin” dedi.
Paranın sahibinin verdiği tepkiyi anlatan Nağaç, “Biz paranın sahibine sorduk, paradan vazgeçmiş misin diye, o da inançlı bir insandı dedi ki ‘o para helaldi, ben Allah’tan umudumu kesmedim’, diyerek sevindi. İnsanlık namına hoş şeyler yaşandı” dedi.
Nağaç, “Herkesin böyle bir durumda tepkisi farklı olabilir ama kalbinde Allah korkusu olan bir insan, birazcık vicdana sahipse bu para 800 dolar değil, 800 bin dolarda olsa bunu yiyemez zaten. Allah kimseye de haram para yedirmesin” dedi.

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