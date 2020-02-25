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Cami avlusunda çıkan kavgayı sonlandırmak için ezan okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 10:43 | Son Güncelleme

Pendik'te bulunan cami avlusunda aynı aileden olduğu iddia edilen bir grup arasında kavga çıktı. Cami müezzini, öğle ezanının ardından çıkan kavgayı sonlandırmak için bir kez daha ezan okudu. Fakat grup buna aldırış etmedi. Avludaki sandalyelerin de kullanıldığı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kavgada 5 kişi yaralandı.

Cami avlusunda çıkan kavgayı sonlandırmak için ezan okudu

Olay dün saat 13.30 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi. Aynı aileden oldukları iddia edilen bir grup, öğle ezanının ardından, cemaat namaz için içeri girdikten kısa süre sonra, caminin avlusunda henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

MÜEZZİN EZANI TEKRAR OKUDU

Dışarıdan gelen kavga seslerini duyan müezzin ise, kavganın sonlanması için ezanı tekrar okudu. Fakat grup, buna aldırış etmeyerek kavgaya devam etti. Kavga edenler, etraftakilerin müdahalesiyle kısa süreliğine ayrıldı. Daha sonra grup, bir kez daha karşı karşıya gelerek birbirlerine saldırdı. Sandalyelerin de kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kavgaya müdahale etti. Olayda yaralanan 5 kişi Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cami avlusunda yaşanan kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, birkaç kişinin avluda kavga ettiği, daha sonra etraftakilerin müdahalesiyle kavga edenlerin cami avlusundan ayrıldığı, bir süre sonra ise grubun tekrar cami avlusunda sandalyeleri kullanarak birbirlerini darp ettiği görülüyor.

Pendik'te cami avlusundaki kavga kamerada

(DHA)

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