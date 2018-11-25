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Cami avlusunda oyun oynarken pencere demiri eline saplandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 12:22 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta cami avlusunda oynayan 10 yaşındaki Ahmet'in eline pencere demiri saplandı.

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta cami avlusunda oynayan 10 yaşındaki Ahmet'in eline pencere demiri saplandı. Küçük çocuk eline saplanan demirle birlikte hastaneye götürüldü. Olay Esenyurt Kıraç'ta bulunan Yunus Emre Camii'nin avlusunda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre avluda oyun oynayan Ahmet o sırada avluda bulunan alt bahçeye inmek istedi. Ahmet'in avuç içine burada pencerenin önündeki demir parmaklığa saplandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından itfaiye ekipleri demirleri kesti. Küçük çocuk elindeki demirle birlikte ambulansa taşıdı. İlk olarak Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki tedavisinin ardından Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Ahmet'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

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