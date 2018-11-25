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- CAMİ AVLUSUNDA OYUN OYNERKEN PENCERE DEMİRİ ELİNE SAPLANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 10:06 | Son Güncelleme

  *Küçük çocuk eline saplanan demirle birlikte hastaneye götürüldü.

*Küçük çocuk eline saplanan demirle birlikte hastaneye götürüldü.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA
Esenyurt'ta cami avlusunda oynayan 10 yaşındaki Ahmet'in eline pencere demiri saplandı. Küçük çocuk eline saplanan demirle birlikte hastaneye götürüldü.
Olay Esenyurt Kıraç'ta bulunan Yunus Emre Camii'nin avlusunda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre avluda oyun oynayan Ahmet o sırada avluda bulunan alt bahçeye inmek istedi. Ahmet'in avuç içine burada pencerenin önündeki demir parmaklığa saplandı.
Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından itfaiye ekipleri demirleri kesti. Küçük çocuk elindeki demirle birlikte ambulansa taşıdı. İlk olarak Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki tedavisinin ardından Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Ahmet'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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- Çocuğun aşağıya inme anı
- Çevrede bulunanların koşturması
- İtfaiyenin kurtarma çalışmaları
- Çoğunun ambulansa taşınması
- Detaylar

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