HABER

Cami avlusunda tekme tokat dövüp, bıçakladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 09:12 | Son Güncelleme

BURSA’da Nuri Ö.

Cami avlusunda tekme tokat dövüp, bıçakladılar

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA’da Nuri Ö. (35), cami avlusunda çay bahçesinde otururken, yanına gelen husumetli olduğu 6 kişi tarafından öldüresiyle dövülüp, bıçaklandı. Yaralanan Nuri Ö. hastanede tedaviye alınırken, olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi’nde meydana geldi. Nuri Ö. Ak Şemsettin Camisi’nin avlusundaki çay bahçesinde otururken, yanına 6 kişi geldi. Nuri Ö. ile husumetli olduğu belirtilen bu kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce grup, Nuri Ö.’yü dövmeye başladı. Bu sırada gruptan bir kişi, bıçağını çekip, Nuri Ö.'yü bıçakladı. Yere yığılan Nuri Ö.ye bir süre daha vuran grup, kendilerine engel olmak isteyen diğer müşterilerin de üzerine yürüdü. Saldırganlar bir süre sonra geldikleri taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nuri Ö., yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Cami avlusunda tekme tokat dövüp, bıçakladılarCami avlusunda tekme tokat dövüp, bıçakladılarCami avlusunda tekme tokat dövüp, bıçakladılarCami avlusunda tekme tokat dövüp, bıçakladılar

PARTNERParmağınızı böyle bantlarsanız... Kimse bu olayın farkında değil...Parmağınızı böyle bantlarsanız... Kimse bu olayın farkında değil...
Gelinin kardeşi, düğünde maganda kurşunuyla can verdiGelinin kardeşi, düğünde maganda kurşunuyla can verdi
Devrilen TIR yandı, İzmir- Balıkesir karayolu 2 saat kapandıDevrilen TIR yandı, İzmir- Balıkesir karayolu 2 saat kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Zonguldak’ta damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü

Zonguldak’ta damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Markette gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Markette gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.