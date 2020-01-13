Cami avlusunda uyuşturucu satarken yaklandı, 12 yıl hapis cezası aldı

Manavgat’ta 17 Ekim 2018 tarihi gece saat 23.00 sıralarında Külliye Camii avlusunda A.D., Ö.S.’ye esrar satışı yaparken mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. Manavgat’ta 5 yıldızlı bir otelde aşçı olarak çalıştığı belirlenen A.D.’nin evinde yapılan aramada valiz içerisinde 10 kavanoz içinde bin 213 gram daha esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D., çıkarıldığı sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.

"OTELDE YETİŞTİRDİM"

Olayla ilgili dava Manavgat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık A.D., sanık avukatları ve yakınları katıldı. Kimlik tespitinin ardından ifade veren A.D., 10 yıldır esrar kullandığını belirterek, “Ben keneviri çalıştığım otelde ağaç diplerine ektim. Büyüyünce Türkbeleni tepesine kurumaya bıraktım. Bu sefer fazla ekmişim, bu nedenle isteyen arkadaşlarıma uyuşturucu madde veriyordum” dedi.

"ARKADAŞIM ZORLA PARA VERDİ"

Olay günü Ö.S.’nin kendisinden uyuşturucu madde istediğini anlatan sanık A.D., “Ö.S. beni çağırdı. Külliye Camii yakınında buluştuk. Ben ona esrar verdim. O da bana 100 lira verdi. Ben parayı almak istemedim, kendisi bana zorla verdi” dedi.

Bu sırada mahalle bekçilerinin geldiğini ve ne yaptıklarını sorduğunu anlatan sanık A.D., “Biz de kendi rızamızla üzerimizde bulunan esrarı bekçilere verdik. Bekçiler esrarı görünce polis çağırdı. Gelen polislere evde bulunan esrarları da kendi rızamla verdim” diye konuştu.